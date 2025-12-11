  • Články
Bratislava

Volodymyr Zelenskyj rokoval s parlamentom o usporiadaní prezidentských volieb

  • DNES - 10:21
  • Kyjev
Volodymyr Zelenskyj rokoval s parlamentom o usporiadaní prezidentských volieb

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že so zástupcami parlamentu rokoval o právnych a iných problémoch spojených s organizáciou prezidentských volieb. Spojencov vrátane Spojených štátov vyzval nevyvíjať v tejto otázke na Kyjev tlak, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Zelenskyj v reakcii na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámil, že je pripravený usporiadať voľby v priebehu troch mesiacov, pokiaľ Spojené štáty a európske krajiny pomôžu Ukrajine zaistiť bezpečný priebeh hlasovania.

Vo večernom videopríhovore v stredu uviedol, že mal „podstatnú diskusiu“ s členmi parlamentu o organizácii prezidentských volieb. „Pokiaľ partneri vrátane nášho kľúčového partnera vo Washingtone hovoria toľko a tak špecificky o voľbách na Ukrajine, o voľbách pod stanným právom, tak musíme poskytnúť právne odpovede na každú otázku a každú pochybnosť,“ uviedol Zelenskyj.

Nie je to jednoduché, ale tlak v tejto otázke určite nie je to, čo potrebujeme. Očakávam od poslancov parlamentu, že predložia svoje názory. Bezpečnostné výzvy závisia od partnerov, hlavne od Ameriky. Ukrajina musí odpovedať na politické a právne výzvy. Aj tak spraví,“ dodal Zelenskyj.

Na Ukrajine bolo kvôli ruskej invázii vyhlásené stanné právo a počas neho voľby nie je možné zorganizovať, pripomína agentúra Reuters. Aj preto Zelenskyj pokračuje vo výkone prezidentskej funkcie, hoci jeho funkčné obdobie sa malo skončiť v máji 2024. Ruský prezident Vladimir Putin ho preto dlhodobo označuje za nelegitímneho lídra.

Trump vo februári kritizoval Zelenského pre nevypísanie volieb a označil ho za „diktátora“ a obvinil kyjevskú vládu z využívania vojny na odklad volieb. Podobné výzvy na voľby prichádzajú z Moskvy.

Tento týždeň Trump v rozhovore pre magazín Politico zopakoval, že je čas, aby Ukrajina usporiadala voľby. „Využívajú vojnu na to, aby neusporiadali voľby, ale myslím si, že ukrajinský ľud by mal mať túto možnosť. Možno by vyhral Zelenskyj. Neviem, kto by vyhral, ​​ale už dlho nemali voľby. Hovoria o demokracii, ale dostávajú sa do bodu, keď to už demokracia nie je,“ vyhlásil Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
