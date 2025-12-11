Spojené štáty spustili projekt „Trumpovej zlatej karty“, stojí milión dolárov
- DNES - 9:51
- Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu spustila dlho očakávaný projekt „Trumpovej zlatej karty“, ktorá bohatým prisťahovalcom dáva možnosť prebývať v Spojených štátoch za poplatok milión dolárov.
Americký prezident projekt predstavil pred niekoľkými mesiacmi s cieľom prilákať do USA vysoko kvalifikovaných a vopred preverených pracovníkov pre tamojšie spoločnosti. Američanom sľúbil, že jeho zlatá karta značne prispeje do federálneho rozpočtu.
Podľa predošlých správ americké ministerstvo obchodu očakáva, že predaj zlatej karty prinesie do rozpočtu za nešpecifikovaný čas viac ako 100 miliárd amerických dolárov, zatiaľ čo drahšia alternatíva platinovej karty by mohla doňho prispieť až približne biliónom dolárov.
Na zlatej karte je vyobrazený prezident Trump a orliak bielohlavý vedľa Sochy slobody. Pripravovaná platinová karta v budúcnosti umožní za poplatok päť miliónov dolárov žiadateľom stráviť v Spojených štátoch až 270 dní z roku bez platenia amerických daní z príjmov zo zahraničia.
„Naše skvelé americké spoločnosti si konečne môžu udržať svoje neoceniteľné talenty,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Držitelia zlatej karty si po niekoľkých rokoch budú môcť navyše zažiadať o americké občianstvo.
