USA predĺžili čas na rokovania o kúpe zahraničných aktív Lukoilu zhruba o mesiac
- DNES - 9:24
- Washington
Spojené štáty posunuli termín na ukončenie rokovaní o kúpe zahraničných aktív ruskej ropnej spoločnosti Lukoil približne o mesiac. Inak by záujemcom o kúpu týchto aktív zostávali už iba dva dni. Informovala o tom agentúra Reuters.
Americký prezident Donald Trump uvalil 22. októbra na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil sankcie s cieľom obmedziť Rusku jeho možnosti financovať vojnu na Ukrajine. Ropné koncerny sa pritom na exporte ruskej ropy podieľajú približne polovicou. Tento krok prinútil Lukoil ponúknuť svoje zahraničné aktíva na predaj.
Už o týždeň po uvalení sankcií Lukoil oznámil, že svoje zahraničné aktíva predáva spoločnosti Gunvor sídliacej vo Švajčiarsku. Krátko na to však Gunvor ponuku stiahol, keďže Washington označil firmu za bábku Kremľa a uviedol, že s touto dohodou nesúhlasí. Následne ponuky na odkúpenie zahraničných aktív ruského koncernu v hodnote zhruba 22 miliárd USD (18,91 miliardy eur) podalo viacero firiem vrátane amerického ropného koncernu Chevron a investičnej spoločnosti Carlyle Group.
Na základe pôvodného rozhodnutia USA na dohodu zostával čas iba do 13. decembra. V stredu (10. 12.) však Washington oznámil, že lehotu na odkúpenie zahraničných aktív Lukoilu predlžuje do 17. januára.
(1 EUR = 1,1634 USD)
Do Trestného zákona má pribudnúť marenie volebnej kampane „cudzou mocou“
Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie novelou Trestného zákona, ktorá prešla v stredu (10. 12.) do druhého čítania. Rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.
Saková: Poslanci NRSR dostanú energopomoc, ich vyňatie z nej by bolo protiústavné
Poslanci Národnej rady SR dostanú energopomoc, ich vyňatie z nej by bolo protiústavné.
Hnutie Slovensko podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci
Opozičné Hnutie Slovensko s podporou ďalších opozičných strán vyzbieralo potrebných viac ako 30 podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR.
Drucker: Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky
Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky, iba nedostatky administratívneho charakteru a etické pochybenia, tvrdí minister školstva.