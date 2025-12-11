V okrese Lučenec zišiel z cesty autobus, skončil v priekope
V okrese Lučenec zišiel z cesty autobus, skončil v priekope. Informuje o tom polícia, ktorá zasahuje na mieste dopravnej nehody.
„Sme na mieste a vykonávame potrebné úkony. Bližšie informácie poskytneme v priebehu dňa,“ informovala polícia.
Zelená vlna STVR informuje o havarovanom autobuse, ktorý skončil mimo cesty, pred Fiľakovskými Kováčmi smerom z Lučenca. Blokovaný je jeden jazdný pruh.
Záchranári na miesto nehody vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby, do nemocníc so zraneniami previezli štyri osoby.
„Do nemocnice v Lučenci boli po prvotnom ošetrení prevezené dve pacientky, 46-ročná žena s úrazom hlavy a predkolenia a 70-ročná žena s poranením pleca. Do nemocnice v Rimavskej Sobote záchranári transportovali 56-ročného muža s povrchovým poranením hlavy a s úrazom dolnej končatiny a tiež 70-ročného muža s poranením pleca,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
