V nemeckej automobilke Porsche je ohrozené každé štvrté pracovné miesto

  • DNES - 8:37
  • Berlín
V nemeckej automobilke Porsche je ohrozené každé štvrté pracovné miesto

V nemeckej automobilke Porsche je ohrozené každé štvrté pracovné miesto. Upozornila na to zamestnanecká rada firmy s tým, že vedenie spoločnosti hrozí presunutím vývoja a produkcie do štátov s nižšími nákladmi.

Správna rada spoločnosti doteraz nepredstavila víziu do budúcnosti pre nemecké závody. Naopak, hrozí, že vývoj a produkciu presunie do krajín s výrazne nižšími pracovnými nákladmi,“ povedal predseda zamestnaneckej rady Porsche Ibrahim Aslan. Zároveň dodal, že takýto prístup ohrozuje približne štvrtinu pracovných miest v Porsche.

Hovorca automobilky v tejto súvislosti uviedol, že automobilový sektor čelí obrovským výzvam a firma musí výrazne zredukovať náklady. Na problémy poukázali aj údaje o hospodárení za 3. štvrťrok. Za 3. kvartál tohto roka sa automobilka prepadla do prevádzkovej straty, ktorá výrazne presiahla očakávania trhov. Údaje za kvartál sa odrazili aj na vývoji za deväťmesačné obdobie, za ktoré spoločnosť zaznamenala prudký prepad prevádzkového aj čistého zisku.

Za 3. štvrťrok oznámila firma prevádzkovú stratu 966 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala zisk 974 miliónov eur. Dôvodom sú najmä vysoké náklady spojené s výrazným spomalením tempa prechodu na elektrické vozidlá. Prevádzková strata je navyše omnoho vyššia, než očakávali analytici zo spoločnosti Visible Alpha. Tí predpokladali, že dosiahne 611 miliónov eur.

Za tri kvartály sa firma strate vyhla, avšak iba tesne. Vykázala prevádzkový zisk 40 miliónov eur, zatiaľ čo za deväť mesiacov minulého roka ho zaznamenala na úrovni 4,04 miliardy eur. Zisk po zdanení klesol o 95,9 % na 114 miliónov eur.

Tržby Porsche dosiahli za deväť mesiacov roka 26,86 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 6 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
