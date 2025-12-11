Dobrovoľný hasič zakladal požiare, dostal dvojročný väzenský trest
- DNES - 6:26
- Paríž
Francúzsky súd v stredu odsúdil dobrovoľného hasiča na dva roky väzenia po tom, čo ho uznal vinným zo založenia siedmich požiarov.
Dvadsaťpäťročný muž založil požiare v lesoch departmentu Indre-et-Loire medzi 31. marcom a 12. júlom tohto roka. Posledný požiar zničil šesť hektárov lesa.
Súd v meste Tours uložil dobrovoľnému hasičovi a poľnohospodárovi 24-mesačný väzenský trest s 12-mesačnou podmienkou. Hoci jeho právnik uznal, že muž stál za viacerými požiarmi, trval na tom, že účasť jeho klienta bola neúmyselná, a to buď v dôsledku zle uhasených cigaretových ohorkov, alebo nesprávneho použitia poľnohospodárskeho vybavenia.
Súd pred vynesením rozsudku nariadil psychologické vyšetrenie dobrovoľného hasiča, zatiaľ čo ho hasičský a záchranný zbor v Indre-et-Loire suspendoval a podal proti nemu žalobu. Záchranné služby tvrdia, že v roku 2024 uskutočnilo 352 profesionálnych a 2080 dobrovoľných hasičov v tomto departmente viac ako 36.000 zásahov.
Trump musí ukončiť nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, rozhodol sudca
Federálny sudca nariadil vláde Donalda Trumpa, aby ukončila nasadenie príslušníkov Národnej gardy zo štátu Kalifornia v meste Los Angeles a ich kontrolu opäť zverila tamojšiemu guvernérovi Gavinovi Newsomovi.
Ukrajina predložila USA aktualizovaný mierový dokument
Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou.
Kim Čong-un navštívil ruskú ambasádu, kde si uctil pamiatku veľvyslanca Macegoru
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil ruskú ambasádu v Pchjongjangu, aby si uctil pamiatku zosnulého dlhoročného ruského veľvyslanca Alexandra Macegoru.
Trump tvrdí, že s európskymi lídrami diskutoval „tvrdými slovami“ o Ukrajine
Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že si vymenil „dosť tvrdé slová“ s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu ohľadom Ukrajiny.