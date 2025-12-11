  • Články
Štvrtok, 11.12.2025
Ukrajina predložila USA aktualizovaný mierový dokument

  • DNES - 5:57
  • Kyjev
Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou, informuje TASR.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument a v „blízkej budúcnosti“ ho predloží USA. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ neskôr oznámil, že Kyjev už USA poslal aktualizovaný návrh, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.

Plán zohľadňuje víziu Ukrajiny - ide o ďalší návrh na primerané riešenia problémových otázok,“ povedal ďalší predstaviteľ. „Neposkytujeme podrobnosti, kým nepoznáme reakciu americkej strany,“ dodal.

Pôvodný 28-bodový plán, ktorý USA v novembri predložili Kyjevu, okrem iného zahŕňal územné ústupky v prospech Ruska a podľa médií vyhovoval viacerým požiadavkám Moskvy.

Zelenskyj v utorok povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol zredukovaný na 20 bodov. Priblížil, že ide o tri dokumenty: 20-bodová dohoda a dva samostatné dokumenty - jeden o bezpečnostných zárukách a druhý o obnove Ukrajiny po ukončení vojny.

Následne v stredu Zelenskyj uviedol, že o obnove Ukrajiny diskutoval s poradcom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom, americkým ministrom financií Scottom Bessentom a výkonným riaditeľom investičnej spoločnosti BlackRock Larrym Finkom. „Toto možno považovať za prvé stretnutie skupiny, ktorá bude pracovať na dokumente tykajúcom sa rekonštrukcie a hospodárskej obnovy Ukrajiny,“ uviedol ukrajinský prezident na sociálnych sieťach. Konštatoval, že aktualizovali aj úvahy o 20 bodoch rámcového dokumentu na ukončenie vojny. „Celková bezpečnosť totiž určí ekonomickú bezpečnosť a bude základom bezpečného podnikateľského prostredia,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
