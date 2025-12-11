  • Články
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

Kim Čong-un navštívil ruskú ambasádu, kde si uctil pamiatku veľvyslanca Macegoru

  • DNES - 5:53
  • Pchjongjang
Kim Čong-un navštívil ruskú ambasádu, kde si uctil pamiatku veľvyslanca Macegoru

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil ruskú ambasádu v Pchjongjangu, aby si uctil pamiatku zosnulého dlhoročného ruského veľvyslanca Alexandra Macegoru. Informovali o tom vo štvrtok severokórejské médiá, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

Macegora bol ruským veľvyslancom v Pchjongjangu viac ako desať rokov a zomrel v sobotu 6. decembra vo veku 70 rokov z bližšie neuvedených príčin. O jeho smrti informovala v noci na utorok severokórejská tlačová agentúra KCNA.

Kim podľa KCNA „položil kyticu kvetov a minútou ticha si uctil pamiatku Alexandra Ivanoviča Macegoru, ktorý venoval svoj ušľachtilý život posilňovaniu a rozvoju priateľstva medzi KĽDR a Ruskom“. Kim Čong-un sa taktiež stretol s rodinou zosnulého veľvyslanca a členmi ambasády. Vyjadril „hlboký zármutok zo straty veľvyslanca v čase, keď sa otvorila dôležitá historická etapa vo vývoji vzťahov medzi týmito dvoma krajinami“.

AFP konštatuje, že Kimova návšteva ruskej ambasády zdôrazňuje úzke vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktoré posilnili od začiatku vojny Ruska na Ukrajine.

Ruskú ambasádu okrem severokórejského vodcu navštívili aj ďalší vysokopostavení predstavitelia KĽDR vrátane ministrov zahraničných vecí a obrany.

Zdroj: Info.sk, TASR
