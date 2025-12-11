  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.12.2025Meniny má Hilda
Bratislava

Trump tvrdí, že s európskymi lídrami diskutoval „tvrdými slovami“ o Ukrajine

  • DNES - 5:47
  • Washington
Trump tvrdí, že s európskymi lídrami diskutoval „tvrdými slovami“ o Ukrajine

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že si vymenil „dosť tvrdé slová“ s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu ohľadom Ukrajiny.

Európania podľa neho chcú tento víkend viesť nové rokovania, no upozornil, že riskujú plytvanie časom vzhľadom na rozdiely ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.

Trump telefonicky hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. „Diskutovali sme o Ukrajine dosť tvrdými slovami,“ povedal Trump novinárom o spomínanom telefonáte. „Myslím, že sme mali nejaké menšie nezhody o ľuďoch a uvidíme, ako to dopadne. A povedali sme, že predtým, než pôjdeme na stretnutie, chceme vedieť pár vecí,“ priblížil prezident.

Chceli by, aby sme na víkend šli na stretnutie v Európe, a my sa rozhodneme podľa toho, s čím prídu späť. Nechceme plytvať časom,“ vyhlásil.

Šéf Bieleho domu tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s americkým mierovým plánom a v nedeľu povedal, že je z ukrajinského prezidenta sklamaný. Zelenskyj si podľa neho nečítal návrh na ukončenie vojny s Ruskom.

Ukrajinskí predstavitelia v stredu pre AFP povedali, že Kyjev poslal Washingtonu aktualizovaný návrh plánu.

AFP konštatuje, že americký prezident znova naznačil, že sa môže stiahnuť z úsilia vyriešiť už takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, o ktorej ešte pred januárovým návratom do Bieleho domu tvrdil, že ju dokáže ukončiť do 24 hodín po nástupe do funkcie. „Niekedy musíte nechať ľudí, aby si to vybojovali, a niekedy nie,“ povedal v stredu Trump. „Problém s tým, že necháte ľudí, aby si to vybojovali, je, že každý týždeň strácate tisíce ľudí. Je to absurdné,“ dodal.

Vo štvrtok sa uskutoční videokonferencia lídrov krajín z tzv. koalície ochotných. Zelenskyj uviedol, že na konferencii sa zúčastnia lídri viac ako „30 krajín spolupracujúcich s Ukrajinou na zabezpečení bezpečnosti na súši, vo vzduchu a na mori“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump musí ukončiť nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, rozhodol sudca

Trump musí ukončiť nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, rozhodol sudca

DNES - 6:01Zahraničné

Federálny sudca Breyer nariadil vláde Donalda Trumpa, aby ukončila nasadenie príslušníkov Národnej gardy zo štátu Kalifornia v meste Los Angeles a ich kontrolu opäť zverila tamojšiemu guvernérovi Gavinovi Newsomovi.

Ukrajina predložila USA aktualizovaný mierový dokument

Ukrajina predložila USA aktualizovaný mierový dokument

DNES - 5:57Zahraničné

Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou.

Kim Čong-un navštívil ruskú ambasádu, kde si uctil pamiatku veľvyslanca Macegoru

Kim Čong-un navštívil ruskú ambasádu, kde si uctil pamiatku veľvyslanca Macegoru

DNES - 5:53Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil ruskú ambasádu v Pchjongjangu, aby si uctil pamiatku zosnulého dlhoročného ruského veľvyslanca Alexandra Macegoru.

Režisér Sokurov Putinovi vytkol cenzúru a biľag „zahraničný agent“ pre kritikov

Režisér Sokurov Putinovi vytkol cenzúru a biľag „zahraničný agent“ pre kritikov

VČERA - 21:39Zahraničné

Režisér vyzval na trvalý a pokojný dialóg medzi štátom a umeleckou obcou.

Vosveteit.sk
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahyGoogle Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Americká armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciuAmerická armáda sa chváli vylepšeným tankom M1 Abrams: Po novom má vlastnú vyčkávaciu muníciu
Nový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupkyNový robotický policajt desí aj fascinuje zároveň. Objavil sa na rušnej križovatke a okamžite začal zapisovať priestupky
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Poslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritickéPoslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritické
Ak mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percentAk mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percent
Nie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USANie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USA
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účetPOZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP