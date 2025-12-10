Spermie od darcu niesli nebezpečnú mutáciu, viaceré deti vážne ochoreli
- DNES - 8:48
- Kodaň
Darca spermií, ktorého biologický materiál putoval po celej Európe, podľa vlastných slov netušil o genetickom nedostatku.
Prinajmenšom 197 deťom z celej Európy, ktoré sa narodili vďaka darovaným spermiám od jedného darcu, hrozí vyššie riziko vzniku rakoviny. Informuje o tom portál CNN, podľa ktorého spermie darcu niesli raritnú genetickú mutáciu.
Syndróm Li-Fraumeni
Spermie darcu podľa CNN niesli mutáciu na géne TP53, ktorá vyvoláva syndróm Li-Fraumeni. „Syndróm Li-Fraumeni je vzácna genetická porucha, ktorá zvyšuje riziko vzniku rakoviny u vás a členov vašej rodiny. Osoby s touto poruchou čelia 90 percentnému riziku vzniku rakoviny pred dovŕšením veku 60 rokov,“ informuje zdravotnícke a výskumné zariadenie Cleveland Clinic.
Podľa CNN si muž v čase darovania spermií nebol vedomý genetického nedostatku. Ako informovala BBC, spermie mal darovať v dánskej spermobanke, odkiaľ putovali do 67 ďalších kliník v 14 európskych krajinách.
Predpokladá sa, že darca je otcom 197 detí vo viacerých európskych krajinách, no prebiehajúce vyšetrovanie môže odhaliť aj ďalšie prípady.
Hrozí prenos na ďalších potomkov
Francúzska biologička Edwige Kasperová v máji 2025 identifikovala 67 detí pochádzajúcich od darcu, pričom 10 z nich v tom čase trpelo nejakým druhom rakoviny. U ďalších 13 zistili prítomnosť zmutovaného génu, no rakovina sa u nich zatiaľ nevyvinula, píše CNN.
Tieto deti podľa Kasperovej budú musieť absolvovať pravidelné prehliadky u lekára. Okrem toho im hrozí riziko prenosu mutácie na svojich vlastných potomkov.
Hovorkyňa Európskej spermobanky (ESB) v Dánsku Julie Paulli Budtzová pre CNN uviedla, že spoločnosť je „hlboko zasiahnutá vplyvom vzácnej mutácie TP53 na množstvo rodín, detí a darcu.“
„ESB testuje a individuálne medicínsky vyhodnocuje všetkých darcov za plnej súčinnosti s uznávaným vedeckým postupom a platnou legislatívou,“ uviedla Budtzová. Zároveň dodala, že ECB podporuje snahu o limitovanie počtu detí, ktoré sa môžu narodiť vďaka biologickému materiálu od jedného darcu.
Po podobnom opatrení volá aj austrálska profesorka reprodukčnej biológie Mary Herbertová. Podľa nej vyšetrovanie „zdôrazňuje náhlu potrebu dôslednejšieho genetického vyšetrenia darcov spermií a prísnych cezhraničných kontrol počtu detí počatých vďaka jednému darcovi,“ uviedla pre CNN.
