Lietadlo pristálo priamo na diaľnici, vodičku auta hospitalizovali

  • Florida
Lietadlo pristálo priamo na diaľnici, vodičku auta hospitalizovali

Núdzové pristátie nasledovalo po poruche motora.

Malé lietadlo núdzovo pristálo na diaľnici v americkom štáte Florida. Informoval o tom portál Fox News s tým, že k incidentu došlo ešte v pondelok (8. 12.) večer.

Podvozkom zachytil strechu auta

V lietadle typu Beechcraft 55 sa viezol pilot a jeden cestujúci, keď náhle došlo k poruche motora. Pri núdzovom pristávaní lietadlo narazilo na strechu osobného auta Toyota Camry, čo pre Fox News potvrdil aj Federálny letecký úrad (FAA).

„Pilot z Orlanda a pasažier z mesta Temple Terrace, obaja vo veku 27 rokov, pri pristávaní neutrpeli žiadne zranenia,“ píše Fox News. 57-ročnú vodičku Toyoty však previezli do nemocnice s menšími poraneniami.

Na sociálnych sieťach dnes kolujú zábery z pristávania lietadla, z ktorých je zrejmé, že pilot pred dosadnutím na vozovku zachytil podvozok lietadla o strechu osobného auta.

Zdroj: Info.sk, DP, foxnews.com
