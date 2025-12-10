Lietadlo pristálo priamo na diaľnici, vodičku auta hospitalizovali
Núdzové pristátie nasledovalo po poruche motora.
Malé lietadlo núdzovo pristálo na diaľnici v americkom štáte Florida. Informoval o tom portál Fox News s tým, že k incidentu došlo ešte v pondelok (8. 12.) večer.
Podvozkom zachytil strechu auta
V lietadle typu Beechcraft 55 sa viezol pilot a jeden cestujúci, keď náhle došlo k poruche motora. Pri núdzovom pristávaní lietadlo narazilo na strechu osobného auta Toyota Camry, čo pre Fox News potvrdil aj Federálny letecký úrad (FAA).
'OH MY GOODNESS': A small plane crashes into a car on a Florida highway after reportedly losing engine power, dash cam video shows.— Fox News (@FoxNews) December 10, 2025
The driver of the car, a 57-year-old woman, suffered minor injuries and was taken to the hospital. pic.twitter.com/YA3vCyLUiR
„Pilot z Orlanda a pasažier z mesta Temple Terrace, obaja vo veku 27 rokov, pri pristávaní neutrpeli žiadne zranenia,“ píše Fox News. 57-ročnú vodičku Toyoty však previezli do nemocnice s menšími poraneniami.
Na sociálnych sieťach dnes kolujú zábery z pristávania lietadla, z ktorých je zrejmé, že pilot pred dosadnutím na vozovku zachytil podvozok lietadla o strechu osobného auta.
