Bratislava

Režisér Sokurov Putinovi vytkol cenzúru a biľag „zahraničný agent“ pre kritikov

  • DNES - 21:39
  • Moskva
Režisér vyzval na trvalý a pokojný dialóg medzi štátom a umeleckou obcou.

Svetoznámy ruský filmový režisér Alexandr Sokurov v utorok na rokovaní prezidentskej Rady pre ľudské práva nezvyčajne ostro kritizoval spôsob, akým sú v Rusku umlčiavaní kritici súčasného režimu, ktorí sú označovaní aj za tzv. zahraničných agentov. Sokurov odsúdil i cenzúru vo filme a v literatúre. Informovala o tom v stredu agentúra DPA, píše TASR.

Na utorkovom zasadnutí, ktoré sa konalo v režime online, Sokurov upozornil na to, že úrady predkladajú tvorcom vo filme a literatúre požiadavky, ktoré im bránia realizovať umelecké projekty. Dodal, že ľudia často nedostanú vysvetlenie, prečo voči nim dané orgány postupujú prísne alebo nekompromisne.

Odvolal sa aj na vlastnú skúsenosť - povedal, že nedostal vysvetlenie, prečo bol jeden z jeho filmov zakázaný.

Keď som tieto procesy zažíval počas sovietskej vlády, vždy mi povedali, prečo môj film nebude uvedený v Sovietskom zväze,“ upozornil režisér.

Vyzval na trvalý a pokojný dialóg medzi štátom a umeleckou obcou. „Každý týždeň so znepokojením sledujeme, koho ďalšieho označia za zahraničného agenta,“ povedal Sokurov a skritizoval toto označenie ako ponižujúce.

Podľa prepisu diskusie na zasadnutí, ktoré na svojom webe zverejnil Kremeľ, ruský prezident Vladimir Putin reagoval slovami, že vzťahy medzi štátom a umením boli vždy komplikované. Poprel, že by označenie „zahraničný agent“ malo v Rusku vážne dôsledky. „Najdôležitejšie pre nás je iba to, aby ste zverejnili svoje zdroje financovania,“ vysvetľoval Putin.

Ruské úrady rutinne označujú opozičné osobnosti, kritikov a nezávislé organizácie za tzv. zahraničných agentov. Ministerstvo spravodlivosti už pritom ani nemusí preukazovať, že osoba alebo organizácia dostala zahraničné financovanie, aby mohlo toto označenie udeliť.

Rusko sa pri kritike tejto praxe bráni aj tým, že zákon o zahraničných agentoch mali ako prvé Spojené štáty, a to ešte v 30. rokoch 20. storočia a s cieľom zabezpečiť transparentnosť činnosti osôb a organizácií, ktoré v USA zastupujú záujmy zahraničných vlád, politických subjektov alebo organizácií. V Rusku sa však zákon o zahraničných agentoch používa aj ako nástroj represií proti oponentom putinovského režimu a ich umlčanie.

Sokurovova tvorba je svetoznáma - jeho film Faust z roku 2011 získal hlavnú cenu na filmovom festivale v Benátkach. Prvé Sokurovove filmy vznikali podľa literárnych predlôh - adaptácie próz Andreja Platonova, Georgea Bernarda Shawa, bratov Strugackých či Gustava Flauberta. neskoršej tvorbe dominuje tetralógia na tému moci: film Moloch o nacistickom vodcovi Adolfovi Hitlerovi; Býk o vodcovi ruskej boľševickej revolúcie Vladimirovi Iľjičovi Leninovi; Slnko o japonskom cisárovi Hirohitovi a Faust, ktorý vychádza z nemeckej mytológie. Nakrútil aj mnohé ďalšie celovečerné i dokumentárne filmy, je nositeľom významných filmových cien.

Zdroj: Info.sk, TASR
