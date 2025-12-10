Pozor, hrozí požiar: Úrady varujú pred nebezpečnými powerbankami
- DNES - 21:36
- Washington
Z trhu stiahli stovky tisíc kusov powerbánk po tom, ako niektoré spôsobili požiar.
Americký Úrad pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) varuje pred niekoľkými typmi powerbánk, ktoré vyhodnotil ako nebezpečné. Powerbanky predávané cez spoločnosť Amazon podľa neho vykazujú vysoké riziko vzniku požiaru.
Konkrétne ide o prenosnú powerbanku INIU 10 000 mAh a jej model BI-B41, ktorý sa predáva v modrom alebo čiernom prevedení. Zariadenie má na prednej strane logo INIU a LED diódu. Ako informuje CPSC, pri používaní zariadenia hrozí prehriatie batérie a vznik požiaru.
Foto: cpsc.gov
Evidujú 15 hlásení
Ako informuje denník Daily Mail, spoločnosť INIU dosiaľ eviduje 15 hlásení o prehrievaní powerbánk, pričom v 11 prípadoch došlo k požiaru a následnému vzniku menších popálenín. Škody z požiarov sa vyšplhali na 400 tisíc dolárov (342 tisíc eur).
Výrobky označené ako nebezpečné sa predávali cez platformu Amazon od augusta 2021 po apríl 2022, pričom jeden kus stál asi 18 dolárov.
Zákazníci, ktorí si zariadenie kúpili, ho môžu identifikovať pomocou sériového čísla uvedeného na spodku zariadenia. Z trhu sťahujú powerbanky so sériovými číslami 000G21, 000H21, 000I21, and 000L21.
„CPSC vyzýva spotrebiteľov, ktorí si zakúpili uvedené výrobky, aby ich okamžite prestali používať, a pri vrátení alebo výmene výrobku dodržiavali pokyny výrobcu,“ píše Daily Mail.
O stiahnutí výrobkov z trhu informoval aj výrobca INIU, ktorý na svojom webe zverejnil postup pri ich vrátení. „Pristúpili sme k preventívnemu stiahnutiu výrobkov z predaja. Máme vedomosť o tom, že niektoré kusy powerbánk BI-B41 z niektorých sérií predstavujú potenciálne riziko prehriatia. Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, a k tomuto kroku pristupujeme, aby sme vám ju zaistili,“ uviedla spoločnosť.
