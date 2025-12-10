Macron, Starmer a Merz hovorili s Trumpom o Ukrajine
- DNES - 19:12
- Saint-Malo
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že telefonicky hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími európskymi lídrami.
Témou rozhovoru bola Ukrajina a snahy o pokrok v rokovaniach o mieri. Na svojom webe o tom informoval denník Le Figaro, píše TASR.
Hovor trval 40 minút a zapojili sa doň aj britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz, potvrdil agentúre AFP Elyzejský palác.
Francúzska prezidentská kancelária zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti.
Hovor sa uskutočnil po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v utorok vyjadril pripravenosť na voľby na Ukrajine, ak bude možné zaistiť ich bezpečný priebeh a bezpečnosť voličov.
Vo štvrtok sa lídri z krajín podporujúcich Ukrajinu zapoja do videokonferencie, ktorá sa uskutoční v čase, keď Spojené štáty tlačia na Ukrajinu, aby prijala plán na ukončenie vojny, ktorú voči nej vedie Rusko.
V pondelok európski spojenci Ukrajiny prejavili podporu Zelenskému a zároveň vyjadrili skepticizmus voči niektorým častiam najnovšieho amerického návrhu na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom.
