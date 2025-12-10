  • Články
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

SHMÚ vydal pre celé Slovensko výstrahy, platia až do štvrtka

  • DNES - 17:30
  • Bratislava
SHMÚ vydal pre celé Slovensko výstrahy, platia až do štvrtka

Výstraha podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou s predbežnou platnosťou od 17. 00 h až do štvrtka (11. 12.) 10. 00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú na celom území krajiny výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Upozorňujú, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najobľúbenejšie mená novorodencov v roku 2025: Je medzi nimi aj to vaše?

Najobľúbenejšie mená novorodencov v roku 2025: Je medzi nimi aj to vaše?

DNES - 14:51Domáce

Preferencie rodičov sa oproti roku 2024 výrazne nezmenili.

Policajti na Liptove použili varovné výstrely, zadržali troch ľudí

Policajti na Liptove použili varovné výstrely, zadržali troch ľudí

DNES - 13:53Domáce

Varovné výstrely museli použiť policajti z Liptovského Hrádku pred víkendovým zadržaním troch osôb, ktoré neuposlúchli výzvy na zastavenie.

Vodič po úteku, náraze do stromu a incidente s hliadkou zomrel

Vodič po úteku, náraze do stromu a incidente s hliadkou zomrel

DNES - 13:35Domáce

Po incidente s hliadkou Policajného zboru neďaleko Nitry zomrel 46-ročný muž. V nočných hodinách sa pokúsil uniknúť hliadke na motorovom vozidle Volkswagen Touareg, následne s autom narazil do stromu.

Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž

Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž

DNES - 13:25Domáce

Pri dopravnej nehode medzi Hriňovou a Kriváňom v Detvianskom okrese sa ťažko zranil 34-ročný vodič.

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP