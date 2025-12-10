SHMÚ vydal pre celé Slovensko výstrahy, platia až do štvrtka
Výstraha podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou s predbežnou platnosťou od 17. 00 h až do štvrtka (11. 12.) 10. 00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Meteorológovia očakávajú na celom území krajiny výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Upozorňujú, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
