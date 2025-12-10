  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

OSN po kritike zo strany USA bráni Európu v otázke ľudských práv

  • DNES - 15:40
  • Ženeva
OSN po kritike zo strany USA bráni Európu v otázke ľudských práv

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk reagoval v stredu na kritiku, ktorú na adresu Európy vyslovila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pre kontinent bola podľa Türka výrazným prínosom práve podpora a ochrana ľudských práv, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Trump nedávno vyhlásil, že Európa je v rozklade a na jej čele sú slabí lídri. Jeho administratíva tiež pri zverejnení stratégie národnej bezpečnosti USA v časti venovanej Európe uviedla, že migračná politika kontinentu „vytvára konflikty, cenzúru slobody prejavu a potláča politickú opozíciu“.

Türk však v stredu na tlačovej konferencii v Ženeve nástojil na tom, že Európa v oblasti ľudských práv dosiahla výrazné úspechy. Európa podľa neho vytvorila systém ľudských práv, ktorý je „jedným z najsilnejších na svete“.

Čo sa týka slobody prejavu, je úplne jasné, že má svoje hranice, pokiaľ ide o nenávistné prejavy, škodlivé dezinformácie a podnecovanie k násiliu,“ upozornil Türk.

Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári tohto roka vyostrili v niekoľkých oblastiach - od zblíženia USA s Ruskom až po otvorenú podporu, ktorú Spojené štáty prejavili krajne pravicovým stranám v Európe, pripomína AFP.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti americkej stratégie národnej bezpečnosti sú „z európskeho hľadiska pre nás neprijateľné“.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva na tlačovej konferencii v Ženeve zároveň upozornil, že jeho úrad funguje „v režime prežitia“ v dôsledku veľkého obmedzenia financovania od svetových darcov, kým miera porušovania práv a potreby v oblastiach postihnutých konflitkmi stúpajú, píše agentúra Reuters.

Naše zdroje boli znížené spolu s financovaním organizácií pre ľudské práva – a to aj na miestnej úrovni – po celom svete. Sme v režime prežitia,“ povedal novinárom šéf Úradu OSN pre ľudské práva (OHCHR).

OHCHR má tento rok o 90 miliónov dolárov menej finančných prostriedkov, než by na svoj chod potreboval, čo viedlo k prepusteniu 300 zamestnancov s priamym dosahom na prácu úradu, povedal Turk.

Základná práca úradu musela byť podľa neho v dôsledku tejto situácie obmedzená, a to aj v Kolumbii, Konžskej demokratickej republike, Mjanmarsku, Tunisku a ďalších krajinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fiala považuje svoju vládu za úspešnú

Fiala považuje svoju vládu za úspešnú

DNES - 14:24Zahraničné

Končiaci český premiér chce predložiť správu o stave republiky.

USA chcú, aby turisti bez vízovej povinnosti poskytli údaje zo sociálnych sietí

USA chcú, aby turisti bez vízovej povinnosti poskytli údaje zo sociálnych sietí

DNES - 12:53Zahraničné

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nariadiť zahraničným turistom bez vízovej povinnosti predložiť pred vstupom do krajiny históriu svojej aktivity na sociálnych sieťach.

USA: S Tureckom diskutujeme o opätovnom zapojení do programu F-35

USA: S Tureckom diskutujeme o opätovnom zapojení do programu F-35

DNES - 10:10Zahraničné

Turecko by sa mohlo opätovne pridať do programu amerických stíhačiek piatej generácie F-35.

Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku

Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku

DNES - 9:11Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok opäť kritizoval Európu za jej migračnú a energetickú politiku. Šéf Bieleho domu takisto vyzval Spojené kráľovstvo, aby zvýšilo ťažbu ropy v Severnom mori.

Vosveteit.sk
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Poslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritickéPoslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritické
Ak mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percentAk mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percent
Nie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USANie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USA
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účetPOZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP