  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

Hnutie Slovensko podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci

  • DNES - 15:24
  • Bratislava
Hnutie Slovensko podáva návrh na mimoriadnu schôdzu k energopomoci

Opozičné Hnutie Slovensko s podporou ďalších opozičných strán vyzbieralo potrebných viac ako 30 podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Jej jedinou témou majú byť nedostatky novej energopomoci a možnosti, ako tieto chyby riešiť. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii v parlamente predstavitelia hnutia.

Oslovili sme všetky opozičné strany. Podpisy nám dodali poslanci za PS a poslanci za KDH. Máme vyzbieraných 39 podpisov,“ priblížil predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš s tým, že návrh podávajú hneď v stredu. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) musí takúto mimoriadnu schôdzu zvolať do siedmich dní. Keďže však opozícia nemá v parlamente väčšinu, snemovňa nemusí schváliť program schôdze.

Sme veľmi zvedaví, ako sa zachovajú vládni poslanci pri schvaľovaní programu tejto mimoriadnej schôdze, či budú opäť zbabelci a vytiahnu karty a budú sa tváriť, že nie sú v práci, alebo budeme mať serióznu debatu na pôde parlamentu, tam, kde by sme to mali mať,“ konštatoval Šipoš.

Budeme bod po bode vysvetľovať ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD), kde sú diery, kde sú nedostatky, kde to treba opraviť, kde to nesedí a budeme sa jej pýtať, či je spravodlivé, že na Slovensku energopomoc majú bohatí poslanci koalície, bohatí ľudia a tí, ktorí by to mali mať, to nemajú,“ doplnil.

Hnutie podľa poslanca a člena finančného výboru Júliusa Jakaba neočakáva, že koalícia umožní otvorenie schôdze. Poukazovanie na problémy však považuje za povinnosť opozície. „Vyzývame vládu, aby celú energopomoc upravila, aby najlepšie z nášho pohľadu priniesla absolútne nové riešenie. Nie opravovať to, čo už pokazila, pretože to sa opraviť nedá,“ vyhlásil. Dokazuje to podľa neho aj v stredu prijaté novelizované nariadenie vlády, ktoré nerieši žiadny zo zásadných problémov energopomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky

Drucker: Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky

DNES - 14:50Ekonomické

Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky, iba nedostatky administratívneho charakteru a etické pochybenia, tvrdí minister školstva.

Eurokomisia navrhla modernizáciu energetickej infraštruktúry naprieč štátmi EÚ

Eurokomisia navrhla modernizáciu energetickej infraštruktúry naprieč štátmi EÚ

DNES - 13:07Ekonomické

Európska komisia predstavila v stredu legislatívny balík o európskych energetických sieťach a iniciatívu Energetické diaľnice.

Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy

Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy

DNES - 10:25Ekonomické

Rušňovodiči na Slovensku majú obavy z plánovaného zavedenia kamerového systému na kontrolu ich práce.

Friedrich Merz odmieta americkú kritiku pokuty pre sociálnu sieť X

Friedrich Merz odmieta americkú kritiku pokuty pre sociálnu sieť X

VČERA - 20:01Ekonomické

Spolkový kancelár Friedrich Merz odmietol kritiku zo strany USA týkajúcu sa pokuty, ktorú vymerala Európska komisia sociálnej sieti X miliardára Elona Muska.

Vosveteit.sk
Google má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencieGoogle má problém. EÚ obvinila firmu z najväčšieho „kradnutia obsahu“ v ére umelej inteligencie
Poslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritickéPoslednú aktualizáciu pre Windows určite neprehliadaj. Microsoft opravil viac ako 50 chýb, medzi nimi nájdeš aj kritické
Ak mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percentAk mimozemšťania medzi sebou komunikujú, astronómovia tvrdia, že ich môžeme zachytiť novým spôsobom. Šanca je až 33 percent
Nie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USANie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USA
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účetPOZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP