Najobľúbenejšie mená novorodencov v roku 2025: Je medzi nimi aj to vaše?
Preferencie rodičov sa oproti roku 2024 výrazne nezmenili.
Najobľúbenejšími menami pre novonarodené deti boli v roku 2025 Sofia a Jakub. Okrem toho sa na prvých troch priečkach najčastejších dievčenských mien umiestnili Eliška a Ema. Pri chlapčenských menách bol druhým najčastejším Samuel a tretím Oliver. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Do prvej desiatky dievčenských mien sa dostali tiež Nina, Viktória, Sára, Olívia, Natália, Diana a Mia. Za nimi sú Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka. V top desiatke obľúbených chlapčenských mien sa tento rok ďalej umiestnili Adam, Michal, Tomáš, Filip, Tobias, Šimon a Matias. Nasledujú Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik,“ uviedol Neumann.
Z porovnania štatistík podľa neho vyplýva, že preferencie rodičov sa výrazne nemenia. „Prvé dve miesta obľúbených detských mien ostávajú rovnaké ako v roku 2024. Poradie sa vymenilo na treťom a štvrtom mieste: Ema posunula nižšie Ninu a Oliver nahradil Adama. Z prvej dvadsiatky vypadli mená Kristína, Ján a Patrik, naopak, dostali sa do nej Rebeka, Sebastián a Dominik,“ priblížil štatistiky hovorca.
Mená Sofia a Jakub si podľa neho držia dominanciu od roku 2015, s výnimkou niekoľkých rokov. V prvej päťdesiatke mien sú i Mateo, Matteo, Noel, Artur, Melisa, Amália, Noemi či Liana.
Policajti na Liptove použili varovné výstrely, zadržali troch ľudí
Varovné výstrely museli použiť policajti z Liptovského Hrádku pred víkendovým zadržaním troch osôb, ktoré neuposlúchli výzvy na zastavenie.
Vodič po úteku, náraze do stromu a incidente s hliadkou zomrel
Po incidente s hliadkou Policajného zboru neďaleko Nitry zomrel 46-ročný muž. V nočných hodinách sa pokúsil uniknúť hliadke na motorovom vozidle Volkswagen Touareg, následne s autom narazil do stromu.
Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž
Pri dopravnej nehode medzi Hriňovou a Kriváňom v Detvianskom okrese sa ťažko zranil 34-ročný vodič.
Opozícia vidí za presunom odvolávaní ministrov a vlády strach koalície
Opozícia kritizuje presun jej návrhov na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády z tejto schôdze na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady SR. Vidí za tým strach koalície.