Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

Fiala považuje svoju vládu za úspešnú

  • DNES - 14:24
  • Praha
Fiala považuje svoju vládu za úspešnú

Končiaci český premiér chce predložiť správu o stave republiky.

Končiaca česká vláda koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutia STAN (pôvodne aj Pirátov) bola podľa premiéra v demisii Petra Fialu úspešná. Poukázal napríklad na zmeny, ktoré urobila v energetike, vďaka ktorým skončila závislosť ČR od ruských energetických surovín. Na brífingu po stredajšom rokovaní vlády, ktoré bolo jej posledným, zároveň uviedol, že v pondelok novému premiérovi Andrejovi Babišovi symbolicky odovzdá agendu a tiež správu o stave ČR, ktorú pripravuje. Zdôraznil, že z politiky neodchádza, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Tie výsledky sú také, že môžeme hovoriť o úspešnej vláde a že sa to bude viac a viac ukazovať s odstupom,“ podotkol. Pripomenul napríklad dôchodkovú reformu či zmeny v energetike. Česko tiež podľa jeho slov získalo prestíž v zahraničí a dobrú reputáciu v EÚ. Z neúspechov menoval digitalizáciu stavebného konania, pre ktorú vo vláde skončili Piráti.

Na otázku, čo by prípadne zmenil, odpovedal, že by sa viac venoval cestám do regiónov a rozprávaniu sa s ľuďmi a menej koaličným rokovaniam. Na druhej strane by sa však potom podľa neho mnoho vecí nepodarilo. „Ale beriem tú kritiku, že sme viac mohli vysvetľovať,“ pripustil.

Premiér v demisii tiež oznámil, že pripravuje správu o stave krajiny, ktorú plánuje zverejniť v najbližších dňoch. V pondelok v Strakovej akadémii odovzdá vládnutie predsedovi hnutia ANO Babišovi. „Privítam tu Andreja Babiša a predpokladám, že aj všetkých členov jeho vlády, ako to bolo, keď sme nastupovali my a symbolicky mu odovzdám niektoré veci a dám mu aj správu o stave ČR,“ priblížil Fiala.

Na otázky o svojom ďalšom pôsobení odpovedal, že zostane poslancom a okrem akademickej práce sa chce viac venovať mladým, ktorých chce motivovať, aby sa politicky angažovali. „A čo bude ďalej, nad tým budem premýšľať, pretože nie som pripravený zmieriť sa s tým, že tejto krajine budú vládnuť populisti a extrémisti a budem robiť všetko pre to, aby to tak nabudúce nebolo,“ zdôraznil končiaci premiér. Dodal, že v predvolebnej kampani, ale aj po voľbách cítil veľkú podporu ľudí, s ktorou bude v budúcnosti pracovať. Konkrétnejšie ambície v politike nechcel v súčasnej chvíli bližšie komentovať.

Fialovi sa za vedenie vlády poďakoval jej prvý podpredseda a minister vnútra v demisii Vít Rakušan. „Premiérsku rolu prevzal v dobe, ktorá nebola jednoduchá z mnohých objektívnych dôvodov... Jeho pokojná moderácia toho všetkého, čo sa vo vláde dialo, prispela k tomu, že v porovnaní so všetkými očakávaniami a komentármi, ktoré sme v médiách čítali, táto vláda vydržala,“ povedal Rakušan. Atmosféra vo vláde bola podľa jeho slov priateľská a dobrá. Podotkol, že kabinet nepodliehal prieskumom verejnej mienky či populizmu, ale jeho hodnotová orientácia bola čitateľná.

Zdroj: Info.sk, TASR
