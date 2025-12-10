Vodič po úteku, náraze do stromu a incidente s hliadkou zomrel
Po incidente s hliadkou Policajného zboru neďaleko Nitry zomrel 46-ročný muž.
V nočných hodinách sa pokúsil uniknúť hliadke na motorovom vozidle Volkswagen Touareg, následne s autom narazil do stromu. Z auta však vybehol a dal sa na útek. Policajti ho našli ležať v lesnom poraste. Po určitom čase začal javiť známky zhoršenia zdravotného stavu. Napriek pomoci policajtov i záchranárov sa ho nepodarilo oživiť, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky počas výkonu nočnej služby v utorok 9. decembra spozorovali motorové vozidlo Volkswagen Touareg, nachádzajúce sa v zjavne zlom technickom stave. Vozidlo mala viesť osoba, ktorá sa už opakovane dopustila protiprávneho konania a má kriminálnu minulosť. Lustráciou bolo zistené, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do júla 2028.
Hliadka sa rozhodla vodiča zastaviť a podrobiť kontrole technického stavu vozidla. Vodič však na zvukové a svetelné výzvy polície na zastavenie nereagoval a s vozidlom začal unikať. Po jazde v protismere náhle odbočil mimo vozovky na poľnú plochu, kde narazil do stromu. Následne z vozidla vybehol a dal sa na útek. Na opakované výzvy policajtov opäť nereagoval, preto boli použité varovné výstrely do vzduchu.
Muž utiekol do lesného porastu, v ktorom hliadka spozorovala na zemi ležiaceho muža. Ten odmietal spolupracovať a nereagoval na opakované výzvy polície, preto voči nemu boli použité donucovacie prostriedky. Jeho konanie vzbudzovalo dôvodné podozrenie, že je pod vplyvom omamných a psychotropných látok, skonštatovala polícia.
Po určitom čase muž začal javiť známky zhoršenia zdravotného stavu, mal slabé dýchanie a dochádzalo u neho k strate vedomia. Policajti privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci a do jej príchodu mu poskytovali prvotnú zdravotnú starostlivosť. Muža sa ale nepodarilo oživiť. Presná príčina smrti bude známa po súdno-lekárskej pitve.
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre nariadil vykonanie kontroly a o udalosti bol vyrozumený Úrad inšpekčnej služby.
