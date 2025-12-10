Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž
Pri dopravnej nehode medzi Hriňovou a Kriváňom v Detvianskom okrese sa ťažko zranil 34-ročný vodič.
V čase šoférovania mal však zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že dve autá sa pod Poľanou čelne zrazili v utorok (9. 12.) večer. Podľa doteraz zistených informácií mal 34-ročný vodič vozidla Suzuki SX4 prejsť z presne neznámych príčin do protismeru. V ňom sa zrazil s osobným autom Tesla, za volantom ktorého sedel 59-ročný muž. „Mladšieho vodiča na mieste oživovali najprv okoloidúci vodiči, neskôr si ho do starostlivosti prevzali zasahujúci hasiči z Detvy,“ objasnila polícia. Zdôraznila, že vodiča následne previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Na zistenie prípadnej prítomnosti alkoholu mu nariadili odber krvi.
Zranenia druhého, 59-ročného vodiča, si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Dychová skúška bola u neho s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
Opozícia vidí za presunom odvolávaní ministrov a vlády strach koalície
Opozícia kritizuje presun jej návrhov na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády z tejto schôdze na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady SR. Vidí za tým strach koalície.
MV v prípade pokuty od ÚOO vo výške 70.000 eur podáva žalobu na správny súd
Ministerstvo vnútra (MV) SR v prípade pokuty vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podáva žalobu na správny súd.
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom. Tri takéto prípady zaznamenala začiatkom týždňa na území Bratislavského kraja.
ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur
Úrad na ochranu oznamovateľov v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra SR vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní.