Eurokomisia navrhla modernizáciu energetickej infraštruktúry naprieč štátmi EÚ
- DNES - 13:07
- Brusel
Európska komisia (EK) predstavila v stredu legislatívny balík o európskych energetických sieťach a iniciatívu Energetické diaľnice. Oba návrhy umožnia efektívny tok energie vo všetkých členských štátoch EÚ, integrujú lacnejšiu čistú energiu a urýchlia elektrifikáciu, informuje spravodajca TASR podľa materiálov EK.
Komisia spresnila, že návrhy majú za cieľ znížiť ceny energie, podporiť cenovo dostupný život pre všetkých Európanov, zaistiť bezpečné a spoľahlivé dodávky po odklone EÚ od dovozu energie z Ruska a dosiahnuť energetickú nezávislosť. Oba návrhy predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty) na posúdenie a schválenie.
Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen vyhlásil, že skutočne prepojený a integrovaný energetický systém je základom silnej a nezávislej Európy.
„Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme sieť energetickej infraštruktúry zloženú z káblov, potrubí a sietí, ktorá je plne prepojená a umožňuje voľný a bezpečný tok čistej, cenovo dostupnej a domácej energie do všetkých kútov EÚ. To je to, čo navrhujeme - spoločný európsky energetický projekt, ktorý podporuje cenovo dostupný život, hospodársku konkurencieschopnosť, bezpečnosť a dekarbonizáciu,“ uviedol komisár.
Balík o energetických sieťach predstavuje nový prístup k energetickej infraštruktúre tým, že prináša európsku perspektívu plánovania infraštruktúry, urýchľuje povoľovacie postupy a zabezpečuje spravodlivejšie rozdelenie nákladov pri cezhraničných projektoch.
Komisia navrhuje ďalšie spôsoby financovania. Príkladmi sú spoločné znášanie nákladov, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu miestnych spotrebiteľov. Zoskupovanie, spájanie projektov energetickej infraštruktúry uľahčí financovanie zriadením účelovo vytvorených subjektov, čo priláka dodatočné investície.
Osem navrhnutých energetických diaľnic rieši najnaliehavejšie potreby EÚ v oblasti infraštruktúry. Boli vybrané na základe ich strategického významu pre dobudovanie energetickej únie.
Komisia chce urýchliť tvorbu energetických diaľnic posilnením politickej koordinácie. V prípade potreby rozšíri dosah aj za hranice členských štátov EÚ. Každý projekt sa uprednostní na úrovni EÚ a eurokomisia podporí členské štáty, aby im pridelili rovnakú prioritu na vnútroštátnej úrovni.
EÚ ešte nedosiahla úroveň vzájomného prepojenia medzi členskými štátmi, ktorá by umožnila skutočnú energetickú úniu. Niekoľko členských štátov nesplní ciele prepojenia na úrovni 15 % do roku 2030. To má negatívne dosahy. V roku 2024 priemyselné ceny elektrickej energie v EÚ dosiahli 0,199 eura za kilowatthodinu (kWh) v porovnaní s 0,082 eura v Číne a 0,075 eura v USA. V prvom polroku 2025 sa priemerná cena elektriny pre spotrebiteľov v EÚ pohybovala od 0,3835 eura za kWh v Nemecku do 0,1040 eura za kWh v Maďarsku, zatiaľ čo ceny elektriny mimo domácností sa pohybovali od 0,2726 eura za kWh v Írsku do 0,0804 eura za kWh vo Fínsku. Dôvodom týchto rozdielov je slabá úroveň investícií do energetickej infraštruktúry a jej integrácie.
V rámci dlhodobého rozpočtu (2028 - 2034) EK navrhla päťnásobné zvýšenie financovania Nástroja na prepájanie Európy - Energetika - z 5,84 miliardy eur na 29,91 miliardy eur. Verejné financovanie doplnia opatrenia na mobilizáciu súkromných investícií.
