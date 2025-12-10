MV v prípade pokuty od ÚOO vo výške 70.000 eur podáva žalobu na správny súd
Ministerstvo vnútra (MV) SR v prípade pokuty vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podáva žalobu na správny súd.
Pre TASR to potvrdil odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR. Ministerstvo dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval.
„Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, ministerstvo vnútra aj pri tomto tendenčnom rozhodnutí spolitizovaného ÚOO podáva žalobu na správny súd,“ uviedli z MV.
ÚOO uložil ministerstvu pokutu vo výške 70.000 eur za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval. Tým sa podľa úradu MV dopustilo správneho deliktu. V prvostupňovom rozhodnutí ÚOO konštatoval, že personálne rozkazy boli vydané v čase, keď bola u jednotlivých oznamovateľov účinná ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ktorú im udelil prokurátor. Personálne rozkazy sa týkali preradenia policajtov na okresné polície. Podľa medializovaných informácií išlo o policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov. MV sa voči tomuto rozhodnutiu odvolalo, avšak ÚOO v rámci odvolacieho konania pokutu pre MV potvrdil.
ÚOO už v minulosti uložil MV pokutu 90.000 eur za to, že minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, tzv. čurillovcov. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. MV sa neskôr voči tomuto rozhodnutiu odvolalo z dôvodu, že rozhodnutie podľa neho obsahovalo viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. Neskôr však ÚOO v rámci odvolacieho konania prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
