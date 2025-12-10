Opozícia vidí za presunom odvolávaní ministrov a vlády strach koalície
Opozícia kritizuje presun jej návrhov na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády z tejto schôdze na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Vidí za tým strach koalície. Hovorí tiež o pošliapavaní základných ústavných práv. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov pre novinárov v parlamente.
„Ja sa obávam, že sa možno nikdy nedostaneme k odvolávaniam vlády a ministrov a že budú skôr voľby a táto vláda skončí demokratickými voľbami predtým, než budeme mať možnosť ju konfrontovať a odvolávať v NR SR. Je to vrchol zbabelosti. Je to pohŕdanie voličmi a ústavou, kde je tento inštitút garantovaný. Dnes je to podľa mňa vedené aj strachom, že niektorý z tých ministrov by reálne mohol padnúť, lebo tá koalícia je taká rozhasená a rozhádaná,“ skonštatoval líder hnutia PS Michal Šimečka.
Presun namietali aj poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí. „Je to vážna situácia, lebo je to už viac ako rok, kedy si opozícia nemôže uplatniť svoje základné ústavné právo. Návrh na odvolanie ministrov je totiž základné ústavné právo opozície. Slovensko tým pádom už spĺňa prvky nie normálnej demokracie, ale toto sú už prvky diktatúry, kedy vládna moc tým, že má väčšinu, uzurpuje právo opozície uplatniť si svoje základné ústavné právo,“ podotkol líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.
O pošliapavaní základných ústavných práv hovorili v tejto súvislosti aj kresťanskí demokrati. Avizovali, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa v tejto veci obrátia na Ústavný súd SR. „Vládna koalícia jednak ignoruje ústavu, ale ignoruje aj opozíciu ako takú. Sme však svedkami aj toho, že Robert Fico to nemá celé pod kontrolou a má strach, obáva sa, že niektorý z jeho koaličných partnerov by mohol zlyhať pri niektorom z odvolávaní a práve preto to predkladajú z mesiaca na mesiac,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.
V stredu od 14.00 h mali poslanci podľa programu v zlúčenej rozprave rokovať o návrhoch na odvolanie viacerých ministrov aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Odsúhlasili si však návrh koalície na presun rokovania na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. Za návrhmi stojí opozícia. Podávala ich postupne v uplynulých mesiacoch. Mimoriadne schôdze k odvolávaniam však neboli v riadnom termíne uznášaniaschopné. Postupne sa preto zaraďovali na program riadnych schôdzí. Doteraz však neprišli na rad a opakovane sa presúvajú zo schôdze na schôdzu.
Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž
Pri dopravnej nehode medzi Hriňovou a Kriváňom v Detvianskom okrese sa ťažko zranil 34-ročný vodič.
MV v prípade pokuty od ÚOO vo výške 70.000 eur podáva žalobu na správny súd
Ministerstvo vnútra (MV) SR v prípade pokuty vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podáva žalobu na správny súd.
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom. Tri takéto prípady zaznamenala začiatkom týždňa na území Bratislavského kraja.
ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur
Úrad na ochranu oznamovateľov v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra SR vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní.