  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

Opozícia vidí za presunom odvolávaní ministrov a vlády strach koalície

  • DNES - 12:13
  • Bratislava
Opozícia vidí za presunom odvolávaní ministrov a vlády strach koalície

Opozícia kritizuje presun jej návrhov na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády z tejto schôdze na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Vidí za tým strach koalície. Hovorí tiež o pošliapavaní základných ústavných práv. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov pre novinárov v parlamente.

Ja sa obávam, že sa možno nikdy nedostaneme k odvolávaniam vlády a ministrov a že budú skôr voľby a táto vláda skončí demokratickými voľbami predtým, než budeme mať možnosť ju konfrontovať a odvolávať v NR SR. Je to vrchol zbabelosti. Je to pohŕdanie voličmi a ústavou, kde je tento inštitút garantovaný. Dnes je to podľa mňa vedené aj strachom, že niektorý z tých ministrov by reálne mohol padnúť, lebo tá koalícia je taká rozhasená a rozhádaná,“ skonštatoval líder hnutia PS Michal Šimečka.

Presun namietali aj poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí. „Je to vážna situácia, lebo je to už viac ako rok, kedy si opozícia nemôže uplatniť svoje základné ústavné právo. Návrh na odvolanie ministrov je totiž základné ústavné právo opozície. Slovensko tým pádom už spĺňa prvky nie normálnej demokracie, ale toto sú už prvky diktatúry, kedy vládna moc tým, že má väčšinu, uzurpuje právo opozície uplatniť si svoje základné ústavné právo,“ podotkol líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.

O pošliapavaní základných ústavných práv hovorili v tejto súvislosti aj kresťanskí demokrati. Avizovali, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa v tejto veci obrátia na Ústavný súd SR. „Vládna koalícia jednak ignoruje ústavu, ale ignoruje aj opozíciu ako takú. Sme však svedkami aj toho, že Robert Fico to nemá celé pod kontrolou a má strach, obáva sa, že niektorý z jeho koaličných partnerov by mohol zlyhať pri niektorom z odvolávaní a práve preto to predkladajú z mesiaca na mesiac,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

V stredu od 14.00 h mali poslanci podľa programu v zlúčenej rozprave rokovať o návrhoch na odvolanie viacerých ministrov aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Odsúhlasili si však návrh koalície na presun rokovania na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. Za návrhmi stojí opozícia. Podávala ich postupne v uplynulých mesiacoch. Mimoriadne schôdze k odvolávaniam však neboli v riadnom termíne uznášaniaschopné. Postupne sa preto zaraďovali na program riadnych schôdzí. Doteraz však neprišli na rad a opakovane sa presúvajú zo schôdze na schôdzu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž

Pri dopravnej nehode pod Poľanou sa ťažko zranil 34-ročný muž

DNES - 13:25Domáce

Pri dopravnej nehode medzi Hriňovou a Kriváňom v Detvianskom okrese sa ťažko zranil 34-ročný vodič.

MV v prípade pokuty od ÚOO vo výške 70.000 eur podáva žalobu na správny súd

MV v prípade pokuty od ÚOO vo výške 70.000 eur podáva žalobu na správny súd

DNES - 12:12Domáce

Ministerstvo vnútra (MV) SR v prípade pokuty vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podáva žalobu na správny súd.

Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom

Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom

DNES - 10:53Domáce

Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom. Tri takéto prípady zaznamenala začiatkom týždňa na území Bratislavského kraja.

ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur

ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur

DNES - 10:51Domáce

Úrad na ochranu oznamovateľov v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra SR vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní.

Vosveteit.sk
Nie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USANie všetko na Slovensku je zlé. V rebríčku mobilného internetu sme skončili hneď vedľa Írska a Holandska a prekonali sme aj USA
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účetPOZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajúTieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP