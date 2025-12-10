  • Články
Bratislava

  • DNES - 10:53
  • Bratislava
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom

Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom. Tri takéto prípady zaznamenala začiatkom týždňa na území Bratislavského kraja.

V prvom prípade prišla 76-ročná žena o 85.000 eur, v druhom prípade 58-ročná žena o viac ako 49.000 eur a v treťom prípade zostalo 73-ročnej žene na účte mínus 3250 eur. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Polícia preto opätovne upozorňuje občanov, aby boli obozretní. Zdôrazňuje, aby za žiadnych okolností údaje z platobnej karty ani prístupové heslá do internetbankingu. Naopak, mali by byť obozretní a nemali by dôverovať neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia ich do úkonov, ktoré nie sú podľa nich v poriadku. Podozrivé volania treba prerušiť, v prípade podozrenia o podvod treba volať aj 158. Ak si človek nie je istý, mal by sa spýtať známych, pracovníkov v bankách či na iných úradoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
