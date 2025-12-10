ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra (MV) SR vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní.
Odvolanie MV tak zamietol. Ministerstvo dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval. Tým sa podľa úradu MV dopustilo správneho deliktu. Vyplýva to z rozhodnutia ÚOO. Upozornili na to Denník N a Aktuality.sk.
V napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán konštatoval, že personálne rozkazy boli vydané v čase, keď bola u jednotlivých oznamovateľov účinná ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ktorú im udelil prokurátor. Personálne rozkazy sa týkali preradenia policajtov na okresné polície. Podľa medializovaných informácií išlo o policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov.
ÚOO už v minulosti uložil MV pokutu 90.000 eur za to, že minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, tzv. čurillovcov. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. MV sa neskôr voči tomuto rozhodnutiu odvolalo z dôvodu, že rozhodnutie podľa neho obsahovalo viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. Neskôr však ÚOO v rámci odvolacieho konania prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom
Polícia opätovne upozorňuje úspešné podvody spojené s investovaním a bitcoinom. Tri takéto prípady zaznamenala začiatkom týždňa na území Bratislavského kraja.
Opoziční poslanci kontrolného výboru iniciujú kontrolu priamo v SIS
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS neschválil na stredajšom rokovaní opozíciou navrhnutý plán kontrol v priestoroch tajnej služby.
V prípade požiaru je dôležité zabrániť šíreniu ohňa
V prípade požiaru je dôležité zabrániť šíreniu ohňa alebo ho uhasiť, ak je to možné.
Po meste sa túlali jelene, zasiahnuť museli policajti
Mestská polícia na mieste monitorovala situáciu.