ÚOO potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70.000 eur

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra (MV) SR vo výške 70.000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní.

Odvolanie MV tak zamietol. Ministerstvo dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval. Tým sa podľa úradu MV dopustilo správneho deliktu. Vyplýva to z rozhodnutia ÚOO. Upozornili na to Denník N a Aktuality.sk.

V napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán konštatoval, že personálne rozkazy boli vydané v čase, keď bola u jednotlivých oznamovateľov účinná ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ktorú im udelil prokurátor. Personálne rozkazy sa týkali preradenia policajtov na okresné polície. Podľa medializovaných informácií išlo o policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov.

ÚOO už v minulosti uložil MV pokutu 90.000 eur za to, že minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, tzv. čurillovcov. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. MV sa neskôr voči tomuto rozhodnutiu odvolalo z dôvodu, že rozhodnutie podľa neho obsahovalo viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. Neskôr však ÚOO v rámci odvolacieho konania prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Zdroj: Info.sk, TASR
