Opoziční poslanci kontrolného výboru iniciujú kontrolu priamo v SIS

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS neschválil na stredajšom rokovaní opozíciou navrhnutý plán kontrol v priestoroch tajnej služby.

Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) takéto kontroly nepovažuje za potrebné. Uviedol, že výbor môže konať iba v rámci svojich právomocí a kontrolná činnosť sa dá robiť aj na zasadnutiach výboru za prítomnosti riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Opoziční poslanci chcú preto iniciovať vlastnú kontrolu v tajnej službe. Gašpar pri nej prisľúbil súčinnosť.

My musíme využiť všetky možnosti, ktoré nám náš rokovací poriadok a zákon dávajú, aj keď sú obmedzené,“ odpovedala poslankyňa NR SR Zuzana Števulová na otázku, či si myslí, že táto opozičná kontrola má zmysel. Podotkla tiež, že koalícia aktuálne blokuje legislatívne zmeny na založenie komisie pre kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov tajnou službou, medzi ktoré patrí najmä nasadenie sledovacích zariadení.

Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) sa obáva, že opozičná kontrola nedostane všetky dokumenty, ktoré by mohla dostať. „Ale uvidíme, treba, samozrejme, ísť na kontrolu určite v januári. V plnosti sa budeme snažiť využiť priestor, ktorý ako členovia kontrolného výboru máme,“ uviedla. Podľa nej by sa Gašparom na čele SIS mal zaoberať aj prezident SR Peter Pellegrini.

Podľa Šucu je jedno, či sa kontrola vykoná v priestoroch SIS alebo na rokovaní výboru. Kontrolná činnosť výboru podľa neho nedostatočná nie je. Člen výboru Marián Saloň (Smer-SD) podotkol, že výbor nemal plán kontrol ani v minulom volebnom období, keď bola SIS pre vyšetrovanie jej riaditeľa v mimoriadnej situácii. Koalícia ho tak nepovažuje za potrebný.

Gašpar prisľúbil, že vedenie tajnej služby bude pri kontrole súčinné. „Ja som vždy súčinný s kontrolou tak, ako to bolo v minulosti. Nebolo by to prvýkrát, keď by poslanci prišli do priestorov SIS. Samozrejme, kontrola musí byť vykonaná v rozsahu, ktorý stanovuje zákon,“ podotkol.

Kontrolný výbor v stredu ukončil svoju schôdzu začatú ešte v utorok (9. 12.). Poslanci výboru sa na ňom zaoberali medializovanými tvrdeniami bývalého šéfa Národného bezpečnostného analytického centra Juraja Kulika, ktorý opísal šikanózne praktiky v SIS i anonymným listom, ktorý prišiel poslankyni Števulovej a má opisovať fungovanie SIS pod Gašparovým vedením. Opoziční poslanci sa zároveň obávajú odpočúvania. V tejto súvislosti menovali poslanca Juraja Krúpu (SaS), ktorý mal byť podľa ich podkladov v minulosti odpočúvaný.

Opozícia vedenie SIS kritizuje dlhodobo. Gašpar šikanu či zastavenie rozpracovávania ruských tajných služieb opísaných v liste popiera. SIS podľa neho podáva trestné oznámenia, aby sa vec prešetrila. Ako dodal, rozhodnú príslušné orgány či súdy.

Zdroj: Info.sk, TASR
