Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

USA: S Tureckom diskutujeme o opätovnom zapojení do programu F-35

  • DNES - 10:10
  • Ankara
Turecko by sa mohlo opätovne pridať do programu amerických stíhačiek piatej generácie F-35.

Washington a Ankara o tom v súčasnosti vedú rokovania a v nasledujúcich mesiacoch môže v tomto smere nastať prielom. V stredu to na sociálnej sieti X oznámil veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.

Spojené štáty vyradili Ankaru z programu F-35 po tom, čo sa turecká vláda rozhodla nakúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Turecko označuje svoje vyradenie za nespravodlivé a vyjadrilo nádej, že túto otázku vyriešia počas druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.

USA na Ankaru pre nákup ruského systému uvalili sankcie, čo je ojedinelé voči inému členskému štátu Severoatlantickej aliancie.

Washington tvrdí, že systémy S-400 predstavujú hrozbu pre jeho stíhačky F-35 a obranné systémy NATO. Turecko to odmieta a uviedlo, že systémy S-400 nebudú integrované do systémov Aliancie. Tureckí predstavitelia tiež opakovane odmietli myšlienku zbaviť sa systémov S-400, aby sa mohli vrátiť do programu F-35.

Spojené štáty vedú s Tureckom diskusie o jeho opätovnom zapojení do programu F-35 a o jeho vlastníctve ruského protivzdušného obranného systému S-400. Ako stanovuje americký zákon, Turecko nesmie naďalej prevádzkovať ani vlastniť systém S-400, ak sa chce vrátiť do programu F-35,“ pripomenul Barrack.

Dobré vzťahy medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom podľa Barracka viedli k mimoriadne plodným rozhovorom na túto tému. „Dúfame, že tieto rokovania prinesú v najbližších mesiacoch prelom, ktorý naplní bezpečnostné požiadavky Spojených štátov aj Turecka,“ napísal na X.

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan verí, že Turecko a USA nájdu spôsob ako zrušiť americké sankcie. Spojenci v NATO už podľa neho na tejto veci pracujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
