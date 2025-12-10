  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

Poľsko rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29

  • DNES - 9:03
  • Varšava
Poľsko rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29

Poľský generálny štáb rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29. Stroje sa blížia k hranici svojej životnosti a nepredpokladá sa ich ďalšia modernizácia.

Generálny štáb v utorok na sieti X zdôraznil, že konečné rozhodnutie o darovaní strojov zatiaľ nepadlo, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa poľskej armády by prípadné odovzdanie lietadiel bolo súčasťou spojeneckej politiky podpory Ukrajiny a prispelo by k posilneniu bezpečnosti východného krídla NATO. „Úlohy vyradených lietadiel MIG-29 budú plniť lietadlá F-16 a FA-50,“ dodáva štáb vo vyjadrení.

Rokovania zahŕňajú aj otázku sprístupnenia niektorých ukrajinských technológií v oblasti dronov a raketových systémov Poľsku. Cieľom je nielen materiálna kompenzácia za odovzdané lietadlá, ale aj spoločný rozvoj nových obranných a priemyselných kapacít.

Poľsko už Ukrajine darovalo najmenej 10 stíhačiek. Podľa portálu Wirtualna Polska v poľskom letectve slúži ešte aspoň 14 z celkového počtu 28 strojov, ktorými disponovalo v roku 2020. Celkovo malo 44 týchto lietadiel, avšak postupne ich vyradzuje z prevádzky pre technické problémy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA: S Tureckom diskutujeme o opätovnom zapojení do programu F-35

USA: S Tureckom diskutujeme o opätovnom zapojení do programu F-35

DNES - 10:10Zahraničné

Turecko by sa mohlo opätovne pridať do programu amerických stíhačiek piatej generácie F-35.

Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku

Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku

DNES - 9:11Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok opäť kritizoval Európu za jej migračnú a energetickú politiku. Šéf Bieleho domu takisto vyzval Spojené kráľovstvo, aby zvýšilo ťažbu ropy v Severnom mori.

Nemecko: Rheinmetall dodá viac presnej munície pre tanky Leopard 2

Nemecko: Rheinmetall dodá viac presnej munície pre tanky Leopard 2

DNES - 8:26Zahraničné

Spoločnosť Rheinmetall dostala od Bundeswehru novú objednávku na dodávku munície kalibru 120 mm pre kanóny používané v tankoch Leopard 2.

Trump: USA majú silné hranice, no Severná Kórea má silnejšie

Trump: USA majú silné hranice, no Severná Kórea má silnejšie

DNES - 8:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pochválil bezpečnostnú politiku svojej vlády v oblasti hraníc a imigrácie. Poznamenal, že existuje jediná krajina so silnejšími hranicami ako majú USA - Severná Kórea.

Vosveteit.sk
BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“BIZÁR: AI od Google omylom vymazala celý disk. Používateľovi len napísala „Sorry, zlyhala som“
POZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účetPOZOR! Ak sa ti v Gmaile objaví táto správa a vzápätí ti niekto zavolá s týmto príbehom, priprav sa. Práve sa ti pokúša ukradnúť účet
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajúTieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP