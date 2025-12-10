Poľsko rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29
- DNES - 9:03
- Varšava
Poľský generálny štáb rokuje s Ukrajinou o odovzdaní stíhačiek MiG-29. Stroje sa blížia k hranici svojej životnosti a nepredpokladá sa ich ďalšia modernizácia.
Generálny štáb v utorok na sieti X zdôraznil, že konečné rozhodnutie o darovaní strojov zatiaľ nepadlo, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa poľskej armády by prípadné odovzdanie lietadiel bolo súčasťou spojeneckej politiky podpory Ukrajiny a prispelo by k posilneniu bezpečnosti východného krídla NATO. „Úlohy vyradených lietadiel MIG-29 budú plniť lietadlá F-16 a FA-50,“ dodáva štáb vo vyjadrení.
Rokovania zahŕňajú aj otázku sprístupnenia niektorých ukrajinských technológií v oblasti dronov a raketových systémov Poľsku. Cieľom je nielen materiálna kompenzácia za odovzdané lietadlá, ale aj spoločný rozvoj nových obranných a priemyselných kapacít.
Poľsko už Ukrajine darovalo najmenej 10 stíhačiek. Podľa portálu Wirtualna Polska v poľskom letectve slúži ešte aspoň 14 z celkového počtu 28 strojov, ktorými disponovalo v roku 2020. Celkovo malo 44 týchto lietadiel, avšak postupne ich vyradzuje z prevádzky pre technické problémy.
