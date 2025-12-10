V prípade požiaru je dôležité zabrániť šíreniu ohňa
V prípade požiaru je dôležité zabrániť šíreniu ohňa alebo ho uhasiť, ak je to možné.
Požiar treba ohlásiť na čísle tiesňového volania 150 alebo 112. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra.
„Uzavrite prívod plynu a elektriny, ihneď opustite ohrozený priestor, informujte osoby, ktoré môžu byť ohrozené požiarom,“ radí rezort vnútra s tým, že pomoc ostatným má osoba poskytnúť, ak tým nehrozí aj seba.
Okrem toho ministerstvo odporúča uvoľniť prístupové cesty záchranným zložkám, v príručke hovorí o minimálne troch metroch. „Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc,“ doplnil rezort.
