Nemecko: Rheinmetall dodá viac presnej munície pre tanky Leopard 2

  • DNES - 8:26
  • Berlín
Spoločnosť Rheinmetall dostala od Bundeswehru novú objednávku na dodávku munície kalibru 120 mm pre kanóny používané v tankoch Leopard 2.

Ide o súčasť rámcovej zmluvy v rámci Zeitenwende (zásadnej zmeny bezpečnostnej, obrannej a zahraničnej politiky), ktorú v roku 2023 zvýšila spolková vláda kancelára Scholza na približne štyri miliardy eur.

Najnovšia zmluva o dodávke munície bola oznámená 8. decembra v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur. Vzťahuje sa na bojové aj cvičné náboje pre tankový kanón Rh-120 s hladkou hlavňou, ktoré budú dodané do konca desaťročia. Nemecko sa tým snaží doplniť zásoby munície pre prípad konfliktu vysokej intenzity. Firma Rheinmetall uviedla, že po nábehu výroby bude schopná produkovať ročne až 240.000 kusov munície kalibru 120 mm.

Nemecká armáda len pred niekoľkými týždňami získala do výzbroje nový tank Leopard 2A8. Dovtedy posledný model Leopard 2A4 získal Bundeswehr v roku 1992, zvyšné tanky boli priebežne modernizované resp. vyradené zo služby. V súčasnosti má k dispozícii 313 tankov Leopard 2 (209 kusov modelu 2A5/A6 a 104 kusov 2A7V). Postupne ich doplní 105 nových tankov Leopard 2A8 pre nemeckú brigádu, ktorá bude od roku 2027 trvalo umiestnená v Litve.

Takýto počet si vyžaduje primeranú zásobu munície počas mnohonárodných cvičení alebo dlhodobých misií.

Kanón Rh-120 existuje v dvoch hlavných verziách - staršej L/44 a v modeloch A6, A7 a A8 výkonnejšiu L/55. Novšia verzia má vyššiu úsťovú rýchlosť, čo zlepšuje penetračnú schopnosť moderných kinetických striel na veľké vzdialenosti. Jej konštrukcia si však vyžaduje dokonalú kompatibilitu s muníciou.

Spoločnosť Rheinmetall rozšírila svoju výrobu najmä po februári 2022, keď Moskva rozpútala vojnu na Ukrajine. Produkcia delostreleckých granátov kalibru 155 mm sa odvtedy zvýšila zhruba desaťnásobne a očakáva sa, že do roku 2026 dosiahne jeden milión ročne.

V sektore obranného priemyslu tiež pokračuje reštrukturalizácia s cieľom obnoviť strategické zásoby a výrobné kapacity obranno-priemyselných sietí na európskej úrovni. Niekoľko krajín vrátane Holandska, Litvy a Talianska investuje preto aj do najmodernejšieho tanku Leopard 2A8.

Zdroj: Info.sk, TASR
