Trump: USA majú silné hranice, no Severná Kórea má silnejšie
- DNES - 8:07
- Washington
Americký prezident Donald Trump pochválil v utorok bezpečnostnú politiku svojej vlády v oblasti hraníc a imigrácie. Poznamenal, že existuje jediná krajina so silnejšími hranicami ako majú USA - Severná Kórea. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Trump sa k téme vyjadril počas prejavu o americkej ekonomike v Pensylvánii. Zdôraznil pokrok svojej administratívy v oblasti bezpečnosti hraníc, čo podľa neho viedol k tomu, že do Spojených štátov už sedem mesiacov neprenikol žiadny nelegálny prisťahovalec.
„Myslím si, že Severná Kórea má silnejšie hranice... Severná Kórea má sedem drôtených plotov a každý z nich je pod napätím milión voltov,“ tvrdil. „Takže ak prekonáte jeden, pri tom ďalšom ste mŕtvi. Ak prekonáte jeden, budete vo veľmi zlom stave. Ak prekonáte dva, vytvoríte rekord,“ povedal šéf Bieleho domu. Spojené štáty napriek tomu opísal ako krajinu s „jednými z najsilnejších hraníc na svete“.
„Myslím si, že Severnej Kórei necháme to, že má najbezpečnejšie hranice... ale naše sú tiež dosť bezpečné,“ povedal líder USA a vyjadril uznanie ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi za úsilie armády pomáhať pri ich zaisťovaní.
Trumpova vláda od nástupu do úradu sprísňuje opatrenia v oblasti bezpečnosti hraníc a imigračnej politiky s odôvodnením, že chráni americké pracovné miesta a udržuje národnú bezpečnosť, píše Jonhap.
Nemecko: Rheinmetall dodá viac presnej munície pre tanky Leopard 2
Spoločnosť Rheinmetall dostala od Bundeswehru novú objednávku na dodávku munície kalibru 120 mm pre kanóny používané v tankoch Leopard 2.
Kremeľ tvrdí, že deti zaplavili Putina sťažnosťami na zákaz Robloxu
Hovorca prezidenta Vladimira Putina v utorok uviedol, že ruské deti zaplavili Kremeľ sťažnosťami na úradný zákaz hernej platformy Roblox. TASR o tom píše podľa portálu The Moscow Times.
Trump chce zasiahnuť do obnovených pohraničných bojov medzi Thajskom a Kambodžou
Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín.
Thajsko evakuovalo 400.000 občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou
Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou.