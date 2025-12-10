  • Články
Kremeľ tvrdí, že deti zaplavili Putina sťažnosťami na zákaz Robloxu

  • DNES - 8:00
  • Moskva
Hovorca prezidenta Vladimira Putina v utorok uviedol, že ruské deti zaplavili Kremeľ sťažnosťami na úradný zákaz hernej platformy Roblox. TASR o tom píše podľa portálu The Moscow Times.

Ruský mediálny regulátor Roskomnadzor 3. decembra potvrdil, že zablokoval prístup k americkej aplikácii Roblox s tvrdením, že distribuuje extrémistické materiály a propaguje „LGBT propagandu“.

Putinov tlačový tajomník Dmitrij Peskov uviedol, že Kremeľ odvtedy dostal „veľa“ listov od detí na túto tému. Súvisí to s tradičnou koncoročnou prezidentskou tlačovou konferenciou a televíznou reláciou 19. decembra. „Nepíšu o odchode [z Ruska], ale píšu o tejto hre,“ povedal Peskov novinárom.

Hlavná zástankyňa prísnej kontroly internetu v súlade s vládnou líniou Jekaterina Mizulinová z Ligy za bezpečný internet uviedla, že dostala zhruba 63.000 listov od detí vo veku od osem do 16 rokov. Polovica z nich podľa nej vyjadrila túžbu opustiť Rusko, pretože v krajine je zakázaný Roblox.

Roskomnadzor vo svojom vyhlásení uviedol, že deti v Robloxe boli „vystavené sexuálnemu obťažovaniu, lákané k intímnym fotografiám a nútené k páchaniu zvrátených činov a násilia“.

Hra je podľa neho plná „nevhodného obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvniť duchovný a morálny vývoj detí“.

Roblox Corporation so sídlom v Kalifornii ako vlastník hernej platformy tvrdí, že všetok obsah podlieha ľudskej kontrole s pomocou nástrojov umelej inteligencie s cieľom odstrániť „vykorisťovateľský obsah“.

Podľa spoločnosti používa Roblox denne približne 100 miliónov ľudí na celom svete a deti mladšie ako 13 rokov tvoria približne 40 percent používateľov. V roku 2023 bola najsťahovanejšou mobilnou hrou v Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
