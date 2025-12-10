  • Články
Trump chce zasiahnuť do obnovených pohraničných bojov medzi Thajskom a Kambodžou

  • DNES - 6:48
  • Washington
Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín. Trump to vyhlásil v utorok večer počas svojho vystúpenia v americkom štáte Pensylvánia.

Pred svojimi podporovateľmi v meste Mount Pocono Trump povedal, že len málokto iný dokáže „telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín, Thajska a Kambodže“.

Poukázal pritom na minulé medzinárodné, mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval - vrátane prechádzajúceho prímeria medzi Thajskom a Kambodžou.

Násilie opätovne prepuklo približne šesť týždňov po tom, čo Thajsko a Kambodža podpísali prímerie. V utorok hlásili ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice, pre ktoré už státisíce ľudí z pohraničia museli opustiť svoje domovy.

Zdroj: Info.sk, TASR
