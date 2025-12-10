Thajsko evakuovalo 400.000 občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou
- DNES - 6:05
- Bangkok,
Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou.
Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na thajské ministerstvo obrany.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Viac než 400.000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v siedmich provinciách,“ povedal novinárom na brífingu hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri.
Trump chce zasiahnuť do obnovených pohraničných bojov medzi Thajskom a Kambodžou
Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín.
Costa obvinil Rusko z incidentu s dronmi nad Dublinom pri prílete Zelenského
Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla Volodymyra Zelenského
Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra
Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu.
Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život
Pri streľbe na Kentucky State University v utorok prišla najmenej jedna osoba o život a ďalšia utrpela kritické zranenia.