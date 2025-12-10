Costa obvinil Rusko z incidentu s dronmi nad Dublinom pri prílete Zelenského
- DNES - 6:01
- Dublin
Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.
„Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území,“ povedal Costa počas tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom.
„Nie je to nič nové, ale vo všetkých našich krajinách sa s týmito hrozbami vyrovnávame a máme plnú dôveru v írske úrady,“ dodal Costa na adresu írskej polície, ktorá incident vyšetruje.
Ruské veľvyslanectvo vo vyhlásení citovanom novinami The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti.
Martin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s ruským vyslancom „nesúhlasí“: „Incident s dronom zapadá do vzoru podobných narušujúcich udalostí, ktoré sa odohrali v iných európskych štátoch.“
Írsky denník The Journal informoval, že posádka írskej lode zaznamenala na nebi nad pobrežím niekoľko dronov vojenského typu. Incident sa odohral práve v čase, keď lietadlo so Zelenským šlo na pristátie. V tom čase bola nad Dublinom vyhlásená bezletová zóna.
Trump chce zasiahnuť do obnovených pohraničných bojov medzi Thajskom a Kambodžou
Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín.
Thajsko evakuovalo 400.000 občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou
Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou.
Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra
Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu.
Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život
Pri streľbe na Kentucky State University v utorok prišla najmenej jedna osoba o život a ďalšia utrpela kritické zranenia.