Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život
- DNES - 5:40
- Frankfort
Pri streľbe na Kentucky State University v utorok prišla najmenej jedna osoba o život a ďalšia utrpela kritické zranenia. Polícia uviedla, že podozrivý je vo väzbe, informuje agentúra AP.
Polícia v hlavnom meste Frankfort štátu Kentucky oznámila, že areál univerzity je uzavretý. Televízia WLKY z Louisville odvysielala zábery, na ktorých vidno policajné vozidlá pred budovami internátu a pásky ohraničujúce miesto činu na nádvorí.
Úrad guvernéra potvrdil, že došlo k streľbe. „Budeme zdieľať ďalšie informácie, akonáhle budú k dispozícii,“ uviedol guvernér Andy Beshear v príspevku na platforme X. „Polícia je na mieste a podozrivého zadržali. Modlime sa za všetkých, ktorých tento incident postihol.“
Kentucky State University založili v roku 1886, študuje na nej približne 2 200 študentov.
Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra
Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu.
Pápež: Je nerealistické snažiť sa o mier na Ukrajine bez Európy
Pápež Lev XIV. v utorok varoval, že snaha o mier na Ukrajine bez zapojenia Európy je „nerealistická“, a upozornil, že plán Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve.
Zelenskyj v stredu pošle do USA aktualizovaný plán pre Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu plánuje poslať do Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý bol upravený po rokovaniach s európskymi partnermi.
Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v reakcii na výzvy prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Ukrajina zorganizovala voľby, vyhlásil, že na voľby je pripravený kedykoľvek.