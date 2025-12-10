  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 10.12.2025Meniny má Radúz
Bratislava

Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život

  • DNES - 5:40
  • Frankfort
Na americkej univerzite v štáte Kentucky sa strieľalo, vyhasol jeden život

Pri streľbe na Kentucky State University v utorok prišla najmenej jedna osoba o život a ďalšia utrpela kritické zranenia. Polícia uviedla, že podozrivý je vo väzbe, informuje agentúra AP.

Polícia v hlavnom meste Frankfort štátu Kentucky oznámila, že areál univerzity je uzavretý. Televízia WLKY z Louisville odvysielala zábery, na ktorých vidno policajné vozidlá pred budovami internátu a pásky ohraničujúce miesto činu na nádvorí.

Úrad guvernéra potvrdil, že došlo k streľbe. „Budeme zdieľať ďalšie informácie, akonáhle budú k dispozícii,“ uviedol guvernér Andy Beshear v príspevku na platforme X. „Polícia je na mieste a podozrivého zadržali. Modlime sa za všetkých, ktorých tento incident postihol.“

Kentucky State University založili v roku 1886, študuje na nej približne 2 200 študentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra

Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra

DNES - 5:47Zahraničné

Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu.

Pápež: Je nerealistické snažiť sa o mier na Ukrajine bez Európy

Pápež: Je nerealistické snažiť sa o mier na Ukrajine bez Európy

DNES - 5:27Zahraničné

Pápež Lev XIV. v utorok varoval, že snaha o mier na Ukrajine bez zapojenia Európy je „nerealistická“, a upozornil, že plán Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve.

Zelenskyj v stredu pošle do USA aktualizovaný plán pre Ukrajinu

Zelenskyj v stredu pošle do USA aktualizovaný plán pre Ukrajinu

VČERA - 20:47Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu plánuje poslať do Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý bol upravený po rokovaniach s európskymi partnermi.

Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém

Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém

VČERA - 20:32Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v reakcii na výzvy prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Ukrajina zorganizovala voľby, vyhlásil, že na voľby je pripravený kedykoľvek.

Vosveteit.sk
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajúTieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP