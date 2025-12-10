  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

3I/Atlas: K Zemi sa približuje kométa, treba sa jej báť?

  • DNES - 7:48
  • Bratislava
3I/Atlas: K Zemi sa približuje kométa, treba sa jej báť?

Ide o bežný kozmický jav, alebo vesmírneho nepriateľa? Profesor z Harvardu naznačil, kde treba hľadať odpoveď.

Záhadný objekt s názvom 3I/Atlas má v priebehu najbližších dní preletieť okolo Zeme. Portál IFL Science v tejto súvislosti informoval o zverejnenej snímke, na ktorej môžeme pozorovať, že kométa má dva chvosty.

Na internetové dohady o tom, či ide o neškodného cestovateľa vo vesmíre alebo záhadného nepriateľa, reagoval profesor z Harvardu Avi Loeb. Odpoveď sa podľa neho skrýva v chemickom zložení objektu.

„Je v ňom oveľa viac metanolu ako kyanovodíka,“ uviedol Loeb pre portál New York Post. „Metanol je z princípu dôležitý prvok pre vznik života. Naopak, kyanovodík vo vyššom množstve pôsobí ako jed,“ dodal.

Loeb v rámci svojho výskumu vychádzal z pozorovania teleskopu ALMA v Čile. To zistilo prítomnosť metanolu a kyanovodíka v kométe. Vedec pritom označil metanol za „stavebný základ aminokyselín a cukrov, z ktorých sa skladá organická chémia života.“

V kométe sa podľa neho nachádza aj sírovodík. Nebezpečný plyn je známy napríklad vďaka využitiu počas prvej svetovej vojny, keď ho používali ako chemickú zbraň.

Loeb podľa vlastných slov hodnotí Atlas skôr ako neškodný objekt. Prispieva k tomu aj priaznivý pomer medzi metanolom a kyanovodíkom v kométe. Nie je pritom podľa neho vylúčené, že podobné telesá prispievajú k vzniku života v iných galaxiách.

Ako dodal portál IFL Science, 3I/Atlas má počas decembra dosiahnuť najmenšiu vzdialenosť od Slnka, a to približne 167 miliónov kilometrov. Okolo 19. decembra ju pravdepodobne bude možné pozorovať aj pomocou pozemných teleskopov a teleskopov v observatóriách. Kométu sme prvýkrát pozorovali v júli, keď sa približovala k slnečnej sústave.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, iflscience.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

VČERA - 20:08Zaujímavosti

Vzhľad vianočného stromčeka kritizovali mnohí diváci.

Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

VČERA - 19:13Zaujímavosti

Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.

Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje

Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje

VČERA - 18:05Zaujímavosti

Spoločnosť Google upozorňuje miliardy používateľov smartfónov.

Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

VČERA - 7:57Zaujímavosti

Domácnosti ovládlo nové kuchynské zariadenie. Podarí sa mu navždy nahradiť teplovzdušné fritézy?

Vosveteit.sk
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP