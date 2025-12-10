3I/Atlas: K Zemi sa približuje kométa, treba sa jej báť?
- DNES - 7:48
- Bratislava
Ide o bežný kozmický jav, alebo vesmírneho nepriateľa? Profesor z Harvardu naznačil, kde treba hľadať odpoveď.
Záhadný objekt s názvom 3I/Atlas má v priebehu najbližších dní preletieť okolo Zeme. Portál IFL Science v tejto súvislosti informoval o zverejnenej snímke, na ktorej môžeme pozorovať, že kométa má dva chvosty.
Na internetové dohady o tom, či ide o neškodného cestovateľa vo vesmíre alebo záhadného nepriateľa, reagoval profesor z Harvardu Avi Loeb. Odpoveď sa podľa neho skrýva v chemickom zložení objektu.
„Je v ňom oveľa viac metanolu ako kyanovodíka,“ uviedol Loeb pre portál New York Post. „Metanol je z princípu dôležitý prvok pre vznik života. Naopak, kyanovodík vo vyššom množstve pôsobí ako jed,“ dodal.
Loeb v rámci svojho výskumu vychádzal z pozorovania teleskopu ALMA v Čile. To zistilo prítomnosť metanolu a kyanovodíka v kométe. Vedec pritom označil metanol za „stavebný základ aminokyselín a cukrov, z ktorých sa skladá organická chémia života.“
V kométe sa podľa neho nachádza aj sírovodík. Nebezpečný plyn je známy napríklad vďaka využitiu počas prvej svetovej vojny, keď ho používali ako chemickú zbraň.
Loeb podľa vlastných slov hodnotí Atlas skôr ako neškodný objekt. Prispieva k tomu aj priaznivý pomer medzi metanolom a kyanovodíkom v kométe. Nie je pritom podľa neho vylúčené, že podobné telesá prispievajú k vzniku života v iných galaxiách.
Ako dodal portál IFL Science, 3I/Atlas má počas decembra dosiahnuť najmenšiu vzdialenosť od Slnka, a to približne 167 miliónov kilometrov. Okolo 19. decembra ju pravdepodobne bude možné pozorovať aj pomocou pozemných teleskopov a teleskopov v observatóriách. Kométu sme prvýkrát pozorovali v júli, keď sa približovala k slnečnej sústave.
Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet
Vzhľad vianočného stromčeka kritizovali mnohí diváci.
Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video
Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.
Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje
Spoločnosť Google upozorňuje miliardy používateľov smartfónov.
Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra
Domácnosti ovládlo nové kuchynské zariadenie. Podarí sa mu navždy nahradiť teplovzdušné fritézy?