Turista spadol zo skalného zrázu, chcel si spraviť selfie

  • Huaying
Turista spadol zo skalného zrázu, chcel si spraviť selfie

V snahe zhotoviť si dokonalý záber turista riskoval vlastný život.

Turista v Čínskom hornatom regióne Huaying takmer prišiel o život po tom, ako spadol zo skalného zrázu pri pokuse o selfie fotografiu. Informoval o tom denník Daily Mail. Zábery z nešťastného incidentu dnes kolujú po sociálnych sieťach.

Ako vidieť vo videu, muž sa s mobilom v ruke priblížil ku skalnému zrázu, pričom mobil niesol otočený displejom ku svojej tvári. O niekoľko krokov neskôr stúpil na miesto, kde zráz presahoval do rokliny, a následne spadol.

„Muž sa neskôr ozval na sociálnych sieťach s tým, že žije a je v poriadku,“ informoval Daily Mail. Padať mal z výšky 40 metrov.

„Horskí bohovia sa nado mnou zľutovali. Spadol som zo 40-metrového zrázu a padal som takmer 15 metrov. Ako som stratil zem pod nohami, napadlo mi, že zomriem. Je také krásne byť nažive,“ napísal turista, ktorý sa v ten deň druhýkrát narodil.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
