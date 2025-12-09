Turista spadol zo skalného zrázu, chcel si spraviť selfie
- DNES - 8:05
- Huaying
V snahe zhotoviť si dokonalý záber turista riskoval vlastný život.
Turista v Čínskom hornatom regióne Huaying takmer prišiel o život po tom, ako spadol zo skalného zrázu pri pokuse o selfie fotografiu. Informoval o tom denník Daily Mail. Zábery z nešťastného incidentu dnes kolujú po sociálnych sieťach.
Ako vidieť vo videu, muž sa s mobilom v ruke priblížil ku skalnému zrázu, pričom mobil niesol otočený displejom ku svojej tvári. O niekoľko krokov neskôr stúpil na miesto, kde zráz presahoval do rokliny, a následne spadol.
How far would you go for the perfect selfie?— indy100 (@indy100) December 9, 2025
A tourist hiking up a mountain in China fell off a 130-foot-high cliff trying to get the perfect angle and luckily escaped with only minor injuries.#Hiking #HikingAccident #China #Mountain #Selfie pic.twitter.com/MvCMCSGqsz
„Muž sa neskôr ozval na sociálnych sieťach s tým, že žije a je v poriadku,“ informoval Daily Mail. Padať mal z výšky 40 metrov.
„Horskí bohovia sa nado mnou zľutovali. Spadol som zo 40-metrového zrázu a padal som takmer 15 metrov. Ako som stratil zem pod nohami, napadlo mi, že zomriem. Je také krásne byť nažive,“ napísal turista, ktorý sa v ten deň druhýkrát narodil.
