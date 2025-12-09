  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

Zelenskyj v stredu pošle do USA aktualizovaný plán pre Ukrajinu

  • DNES - 20:47
  • Kyjev
Zelenskyj v stredu pošle do USA aktualizovaný plán pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu plánuje poslať do Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý bol upravený po rokovaniach s európskymi partnermi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Dnes (v utorok) na tom pracujeme a budeme pokračovať aj zajtra (v stredu). Myslím si, že ho odovzdáme zajtra,“ povedal Zelenskyj v reakcii na otázku novinára, či už Ukrajina plán zaslala Spojeným štátom.

Zelenskyj informoval, že sa veľmi aktívne pracuje na všetkých zložkách plánu na ukončenie vojny. Ukrajinská a európska časť už boli dôkladne rozpracované, takže môžu byť predložené USA. „Spolu s americkou stranou očakávame, že potenciálne kroky urobíme čo najrealizovateľnejšími,“ napísal ukrajinský prezident na Facebooku.

Ukrajinský prezident pripomenul, že aj rokovací partneri Ukrajiny poukazujú na to, že všetko závisí od toho, či je Rusko pripravené podniknúť účinné kroky na zastavenie krviprelievania a zabránenie opätovnému vypuknutiu vojny.

Ukrajinský prezident predtým potvrdil, že územná otázka zostáva v rokovaniach najťažšou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém

Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém

DNES - 20:32Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v reakcii na výzvy prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Ukrajina zorganizovala voľby, vyhlásil, že na voľby je pripravený kedykoľvek.

Putin tvrdí, že vojnu na Ukrajine „dovedie do logického konca“

Putin tvrdí, že vojnu na Ukrajine „dovedie do logického konca“

DNES - 19:02Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Rusko dosiahne ciele tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ako ruské úrady označujú vojnu proti Ukrajine - a „dovedie ju do logického konca.“

Zelenskyj po schôdzke s Meloniovou: Kyjev môže rátať s podporou Talianska

Zelenskyj po schôdzke s Meloniovou: Kyjev môže rátať s podporou Talianska

DNES - 18:58Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil svoje stretnutie s ukrajinskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme za vynikajúce a dodal, že Kyjev môže aj naďalej počítať s pokračujúcou podporou Talianska.

Austrália ako prvá krajina na svete zakázala sociálne siete pre ľudí do 16 rokov

Austrália ako prvá krajina na svete zakázala sociálne siete pre ľudí do 16 rokov

DNES - 15:29Zahraničné

Austrália v stredu ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete typu Facebook či TikTok.

Vosveteit.sk
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetkoZabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajúTieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP