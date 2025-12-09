Po meste sa túlali jelene, zasiahnuť museli policajti
Mestská polícia na mieste monitorovala situáciu.
Ružomberská mestská polícia zasahovala v noci z pondelka (8. 12.) na utorok v centre mesta, kde sa po uliciach Zarevúca a Riadok prechádzali dva jelene. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„Monitorovali sme ich a napokon sa ich podarilo bezpečne usmerniť smerom na Kalváriu, aby sa dostali späť do prirodzeného prostredia,“ informovala polícia. Kalvária je časť Ružomberka v horskom prostredí.
Foto: facebook.com/mestskapoliciaruzomberok
Polícia varuje občanov
Ružomberskí policajti v súvislosti s nedávnym incidentom varovali občanov, aby sa nepribližovali k divo žijúcim zvieratám. „Neprikrmujte ich – môže to byť pre ne nebezpečné a môže to spôsobiť, že sa budú do mesta vracať,“ informuje polícia.
Rovnako sa neodporúča približovať sa k divo žijúcim zvieratám v prípade ich pohybu v zastavanej časti. Polícia namiesto toho radí hneď ju kontaktovať. „Nevyplašte ich krikom či snahou zahnať – vystrašené zviera je nevyspytateľné,“ dodáva polícia.
Zrútila sa časť obľúbeného hradu, obec varuje turistov
Aj napriek opravám došlo k zrúteniu časti hradného paláca.
V stredu môžu padať rekordy, SHMÚ avizuje tento jav
V stredu sa očakávajú teplotné rekordy, SHMÚ vydal predpoveď.
Šutaj Eštok: Politické zneužívanie ÚOO sa skončilo
Úrad, ktorý má na starosti ochranu oznamovateľov korupcie už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou, uviedol minister vnútra.
Koniec Kotlára v SLK? Toto tvrdí komora
Slovenská lekárska komora odsudzuje výroky Petra Kotlára.