Po meste sa túlali jelene, zasiahnuť museli policajti

Po meste sa túlali jelene, zasiahnuť museli policajti

Mestská polícia na mieste monitorovala situáciu.

Ružomberská mestská polícia zasahovala v noci z pondelka (8. 12.) na utorok v centre mesta, kde sa po uliciach Zarevúca a Riadok prechádzali dva jelene. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„Monitorovali sme ich a napokon sa ich podarilo bezpečne usmerniť smerom na Kalváriu, aby sa dostali späť do prirodzeného prostredia,“ informovala polícia. Kalvária je časť Ružomberka v horskom prostredí.

Foto: facebook.com/mestskapoliciaruzomberok

Polícia varuje občanov

Ružomberskí policajti v súvislosti s nedávnym incidentom varovali občanov, aby sa nepribližovali k divo žijúcim zvieratám. „Neprikrmujte ich – môže to byť pre ne nebezpečné a môže to spôsobiť, že sa budú do mesta vracať,“ informuje polícia.

Rovnako sa neodporúča približovať sa k divo žijúcim zvieratám v prípade ich pohybu v zastavanej časti. Polícia namiesto toho radí hneď ju kontaktovať. „Nevyplašte ich krikom či snahou zahnať – vystrašené zviera je nevyspytateľné,“ dodáva polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/mestskapoliciaruzomberok
