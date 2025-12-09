Zelenskyj odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém
- DNES - 20:32
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v reakcii na výzvy prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Ukrajina zorganizovala voľby, vyhlásil, že na voľby je pripravený kedykoľvek.
Upozornil však, že počas stanného práva, vyhláseného na Ukrajine kvôli ruskej invázii, voľby nie je možné zorganizovať. Pôvodne sa Zelenského funkčné obdobie malo skončiť v máji 2024, pripomenula stanica Sky News, píše TASR.
„Organizovať voľby v čase leteckých útokov by bolo nemožné, rovnako ako sčítavanie hlasov. Presuny obyvateľstva a odchod mnohých Ukrajincov zo štátu znemožňujú systém pre hlasovanie na diaľku a aktualizáciu volebných zoznamov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.
Zelenskyj pripomenul, že Ukrajina aj naďalej zostáva oddaná skutočnému mieru a všetko závisí od toho, či je Rusko pripravené zastaviť krviprelievanie a zabrániť obnove vojny.
V tejto súvislosti informoval, že Ukrajina spolu s európskymi partnermi pripravuje vylepšenú verziu mierového plánu, ktorú v blízkej budúcnosti predložia Spojeným štátom.
„Spolu s americkou stranou očakávame, že potenciálne kroky urobíme čo najrealizovateľnejšími,“ dodal.
Trump vo februári kritizoval Zelenského pre nevypísanie volieb a označil ho za „diktátora“, pričom obvinil kyjevskú vládu z využívania vojny na odklad volieb. Podobné výzvy na voľby prichádzajú aj z Moskvy.
Tento týždeň Trump v rozhovore pre magazín Politico zopakoval, že je čas, aby Ukrajina usporiadala voľby. „Využívajú vojnu na to, aby neusporiadali voľby, ale myslím si, že ukrajinský ľud by mal mať túto možnosť. Možno by vyhral Zelenskyj. Neviem, kto by vyhral, ale už dlho nemali voľby. Hovoria o demokracii, ale dostávajú sa do bodu, keď to už demokracia nie je,“ vyhlásil Trump.
Predseda Európskej rady António Costa v tejto súvislosti v reakcii na Trumpove slová uviedol, že spojenci sa musia správať ako spojenci a rešpektovať demokratickú voľbu Ukrajincov, pričom nesmú zasahovať do vnútorných politických záležitostí krajiny.
