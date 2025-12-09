  • Články
Friedrich Merz odmieta americkú kritiku pokuty pre sociálnu sieť X

  • Berlín
Friedrich Merz odmieta americkú kritiku pokuty pre sociálnu sieť X

Spolkový kancelár Friedrich Merz odmietol kritiku zo strany USA týkajúcu sa pokuty, ktorú vymerala Európska komisia (EK) sociálnej sieti X miliardára Elona Muska.

Európske spoločnosti pôsobiace v Spojených štátoch musia dodržiavať americké zákony, inak im hrozia drakonické pokuty, povedal na tlačovej konferencii v Berlíne. Podobne musia americké spoločnosti pôsobiace v Európe akceptovať miestne pravidlá, dodal kancelár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V prípade porušenia pravidiel možno pristúpiť k sankciám, proti čomu je možné sa odvolať, poznamenal Merz. EK minulý týždeň uložila sieti X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA). Sankcii predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

Rozhodnutie vyvolalo v Spojených štátoch búrlivé reakcie. Je to „útok na všetky americké technologické platformy a americký ľud zo strany zahraničných vlád,“ napísal na sieti X americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Musk na svojej platforme dokonca vyzval na zrušenie EÚ. Kritiku na adresu EÚ v pondelok (8. 12.) vystupňoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý označil pokutu pre sieť X za „škaredú“, pričom konštatoval, že „Európa sa uberá zlým smerom“.

Zdroj: Info.sk, TASR
