V stredu môžu padať rekordy, SHMÚ avizuje tento jav

V stredu sa očakávajú teplotné rekordy, SHMÚ vydal predpoveď.

V stredu (10. 12.) vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu, v dôsledku inverzie sa však prejaví najmä vo vyšších polohách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Môžu padnúť teplotné rekordy

Vplyvom výrazného náporu teplého vzduchu meteorológovia dokonca očakávajú, že na horských staniciach dôjde k novým denným teplotným rekordom. „Najteplejšie bude nad inverznou vrstvou v polohách približne 800 až 1200 metrov nad morom, kde v stredu okolo obedňajších a skorých popoludňajších hodín pri slnečnom počasí očakávame 11 až 14 stupňov Celzia,“ uvádzajú.

Takto teplo môže byť lokálne aj v nižších polohách, ale len tam, kde sa nízka oblačnosť rozpadne,“ dodávajú meteorológovia s tým, že zmenšenie oblačnosti v nižších polohách očakávajú len ojedinele, najvyššia šanca je v Žilinskom kraji a na hornom Spiši.

Krátkodobé výrazné oteplenie na horách bude len prechodné. Už vo štvrtok (11. 12.) postúpi od západu do našej oblasti studený front. Bude však nevýrazný a vo vyššom tlaku vzduchu sa bude navyše aj rozpadávať. „Prinesie len mierne ochladenie a minimum zrážok. Na zásadnejšiu zmenu v počasí si ešte budeme musieť počkať,“ dodáva SHMMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
