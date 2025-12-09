Šutaj Eštok: Politické zneužívanie ÚOO sa skončilo
Úrad, ktorý má na starosti ochranu oznamovateľov korupcie už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v reakcii na schválenie zákona, ktorý predložil jeho rezort.
„Aj keď partia čurillovcov nebola dôvodom na zmenu zákona, je faktom, že práve oni najlepšie ukázali, ako ďaleko sa dal systém zneužívať. Toto nemôže fungovať v žiadnom právnom štáte. Takéto únikové cestičky sa zatvárajú a štát sa opäť vracia k jasným pravidlám, ktoré budú platiť pre každého rovnako,“ zdôraznil.
Schválenie novej legislatívy dáva podľa neho signál, že štát nebude poskytovať protekčnú imunitu. „Odteraz platí, že ochrana patrí tým, ktorí si ju zaslúžia, a nie tým, ktorí sa chcú schovať pred následkami svojich činov,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok schválil parlament. Má priniesť transformáciu súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Opozícia legislatívu kritizuje, hovorí o likvidácii nezávislého úradu i o rozpore s ústavou a európskym právom. Avizuje podanie podnetu na Ústavný súd SR.
Ku kritike a jej dôvodom sa pridávajú aj mimovládne organizácie, ktoré žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon vrátil do parlamentu.
Hlava štátu oznámila, že sa so schváleným znením zákona dôkladne oboznámi a v ústavnej lehote rozhodne.
Koniec Kotlára v SLK? Toto tvrdí komora
Slovenská lekárska komora odsudzuje výroky Petra Kotlára.
Mimovládne organizácie žiadajú prezidenta, aby zákon o ÚOO vrátil do parlamentu
Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko žiadajú Pellegriniho, aby legislatívu nepodpísal.
Zrážka osobného a nákladného auta: Cesta zostala neprejazdná
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Gašpar vidí za dlhým vyšetrovaním svojej nehody snahu vyhnúť sa spochybneniu
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vidí za dlho trvajúcim vyšetrovaním svojej nehody z konca augusta snahu vyhnúť sa spochybneniu policajných záverov.