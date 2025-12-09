  • Články
Putin tvrdí, že vojnu na Ukrajine „dovedie do logického konca“

  • DNES - 19:02
  • Moskva
Putin tvrdí, že vojnu na Ukrajine „dovedie do logického konca“

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Rusko dosiahne ciele tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ako ruské úrady označujú vojnu proti Ukrajine - a „dovedie ju do logického konca.“ Informoval o tom spravodajský web Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.

Snažíme sa ukončiť (vojnu na Ukrajine) a sme nútení použiť na to vojenskú silu. Túto záležitosť určite dovedieme do logického konca, čím dosiahneme ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Putin počas zasadnutia Rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva.

RFE/RL informoval, že na základe Putinovho výnosu bol členstva v Rade pre občiansku spoločnosť a ľudské práva zbavený bývalý riaditeľ Múzea dejín gulagov Roman Romanov.

Z funkcie riaditeľa bol Romanov odvolaný v januári 2025. Ruské nezávislé médiá vtedy informovali, že toto rozhodnutie bolo prijaté po tom, čo Romanov odmietol cenzurovať výstavu o sovietskych represiách. Romanov viedol toto múzeum od roku 2012.

Múzeum dejín gulagov v novembri 2024 oznámilo pozastavenie svojej prevádzky. Ako dôvod svojho zatvorenia uviedlo porušenie pravidiel požiarnej bezpečnosti. Nezávislé médiá doplnili, že zamestnanci múzea napriek tomu pokračovali v práci: chodili na expedície, robili rozhovory s obeťami represií a pripravovali na vydanie knihy o histórii gulagov.

Zdroj: Info.sk, TASR
