Putin tvrdí, že vojnu na Ukrajine „dovedie do logického konca“
- DNES - 19:02
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Rusko dosiahne ciele tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ako ruské úrady označujú vojnu proti Ukrajine - a „dovedie ju do logického konca.“ Informoval o tom spravodajský web Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
„Snažíme sa ukončiť (vojnu na Ukrajine) a sme nútení použiť na to vojenskú silu. Túto záležitosť určite dovedieme do logického konca, čím dosiahneme ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Putin počas zasadnutia Rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva.
RFE/RL informoval, že na základe Putinovho výnosu bol členstva v Rade pre občiansku spoločnosť a ľudské práva zbavený bývalý riaditeľ Múzea dejín gulagov Roman Romanov.
Z funkcie riaditeľa bol Romanov odvolaný v januári 2025. Ruské nezávislé médiá vtedy informovali, že toto rozhodnutie bolo prijaté po tom, čo Romanov odmietol cenzurovať výstavu o sovietskych represiách. Romanov viedol toto múzeum od roku 2012.
Múzeum dejín gulagov v novembri 2024 oznámilo pozastavenie svojej prevádzky. Ako dôvod svojho zatvorenia uviedlo porušenie pravidiel požiarnej bezpečnosti. Nezávislé médiá doplnili, že zamestnanci múzea napriek tomu pokračovali v práci: chodili na expedície, robili rozhovory s obeťami represií a pripravovali na vydanie knihy o histórii gulagov.
