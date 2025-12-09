  • Články
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

Koniec Kotlára v SLK? Toto tvrdí komora

  • DNES - 19:00
  • Bratislava
Slovenská lekárska komora odsudzuje výroky Petra Kotlára.

Slovenská lekárska komora (SLK) upozorňuje, že na vylúčenie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára z komory nie je naplnený zákonný predpoklad. Jeho vyjadrenia odsudzuje a označuje ich za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné. Vyplýva to z oficiálneho vyhlásenia, ktoré komora sformulovala po prvom zasadnutí svojho nového vedenia. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.

Komora zdôraznila, že sa musí riadiť svojim štatútom a zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o vylúčení člena komory môže rozhodnúť Disciplinárna komisia (DK) SLK najskôr v prípade, ak sa člen komory tretíkrát dopustil disciplinárneho previnenia. Vo vzťahu k Petrovi Kotlárovi tento zákonný predpoklad možnosti rozhodnutia DK SLK o uložení disciplinárneho opatrenia - vylúčenie z komory - nie je naplnený,“ argumentuje vo vyhlásení.

Tvrdí zároveň, že Kotlár svojimi vyjadreniami znevažuje prácu všetkých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe vedeckých poznatkov. „Jeho vyjadrenia sú o to nebezpečnejšie, že neoprávnene kriminalizujú zdravotníckych pracovníkov a vnášajú pochybnosti do laickej verejnosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť k ohrozeniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ doplnila.

Slováček zároveň informoval, že v utorok sa na pôde SLK uskutočnila aj úvodná tlačová konferencia nového vedenia. Členovia prezídia hovorili o prioritách komory do budúcnosti. Objasnili, že budúci týždeň by sa malo uskutočniť stretnutie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
