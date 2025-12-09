Koniec Kotlára v SLK? Toto tvrdí komora
Slovenská lekárska komora odsudzuje výroky Petra Kotlára.
Slovenská lekárska komora (SLK) upozorňuje, že na vylúčenie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára z komory nie je naplnený zákonný predpoklad. Jeho vyjadrenia odsudzuje a označuje ich za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné. Vyplýva to z oficiálneho vyhlásenia, ktoré komora sformulovala po prvom zasadnutí svojho nového vedenia. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
Komora zdôraznila, že sa musí riadiť svojim štatútom a zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o vylúčení člena komory môže rozhodnúť Disciplinárna komisia (DK) SLK najskôr v prípade, ak sa člen komory tretíkrát dopustil disciplinárneho previnenia. Vo vzťahu k Petrovi Kotlárovi tento zákonný predpoklad možnosti rozhodnutia DK SLK o uložení disciplinárneho opatrenia - vylúčenie z komory - nie je naplnený,“ argumentuje vo vyhlásení.
Tvrdí zároveň, že Kotlár svojimi vyjadreniami znevažuje prácu všetkých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe vedeckých poznatkov. „Jeho vyjadrenia sú o to nebezpečnejšie, že neoprávnene kriminalizujú zdravotníckych pracovníkov a vnášajú pochybnosti do laickej verejnosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť k ohrozeniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ doplnila.
Slováček zároveň informoval, že v utorok sa na pôde SLK uskutočnila aj úvodná tlačová konferencia nového vedenia. Členovia prezídia hovorili o prioritách komory do budúcnosti. Objasnili, že budúci týždeň by sa malo uskutočniť stretnutie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD).
Šutaj Eštok: Politické zneužívanie ÚOO sa skončilo
Úrad, ktorý má na starosti ochranu oznamovateľov korupcie už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou, uviedol minister vnútra.
Mimovládne organizácie žiadajú prezidenta, aby zákon o ÚOO vrátil do parlamentu
Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko žiadajú Pellegriniho, aby legislatívu nepodpísal.
Zrážka osobného a nákladného auta: Cesta zostala neprejazdná
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Gašpar vidí za dlhým vyšetrovaním svojej nehody snahu vyhnúť sa spochybneniu
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vidí za dlho trvajúcim vyšetrovaním svojej nehody z konca augusta snahu vyhnúť sa spochybneniu policajných záverov.