Mimovládne organizácie žiadajú prezidenta, aby zákon o ÚOO vrátil do parlamentu
Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko žiadajú Pellegriniho, aby legislatívu nepodpísal.
V Deň boja proti korupcii vládna väčšina oslabila jeden z kľúčových prvkov ochrany verejného záujmu. Mimovládne organizácie to uviedli v súvislosti so schváleným zákonom nahradzujúcim Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) novým úradom. Vo svojom vyhlásení zároveň žiadajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby legislatívu nepodpísal.
Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko (TIS) konštatujú, že prijatím zákona sa oslabuje efektívne nahlasovanie a stíhanie korupcie, právny štát a demokracia. „Zmena zároveň ohrozuje samotných oznamovateľov, ktorí už v minulosti získali ochranu,” dodávajú. Poukazujú na riziko straty prostriedkov z plánu obnovy, rovnako tak i na neodôvodnený skrátený legislatívny režim, ktorým sa nový zákon prijal.
K obsahu zákona majú výhrady i napriek pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa do schválenej verzie dostali. Riaditeľka Via Iuris Katarína Batková upozorňuje napríklad na to, že v zákone ostalo ustanovenie umožňujúce opätovne preverovať a prípadne rušiť už v minulosti udelené ochrany - a to aj na podnet zamestnávateľa. Podľa Michala Piška z TIS tento postup porušuje princípy transparentného a demokratického legislatívneho procesu a otvoril cestu k politickým zásahom do fungovania nezávislých inštitúcií a k zastrašovaniu oznamovateľov. „Whistleblower, a teda človek, ktorý odhaľuje napríklad korupciu, je pre nich niekto, koho treba, pre istotu, neustále preverovať,“ upozorňuje. Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu je presvedčená, že prijatie zákona bolo motivované osobnou pomstou a predstavuje zneužitie moci. „Ide o čisto účelový zákon s jasným politickým motívom. Koalícia si z neho urobila nástroj na vybavovanie si účtov,” dodala.
Mimovládne organizácie preto vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý ešte pred hlasovaním avizoval, že zákon pravdepodobne vráti do parlamentu, aby tak spravil a chránil oznamovateľov korupcie a nezávislé inštitúcie.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok popoludní informoval, že sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote rozhodne.
Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok schválil parlament. Má priniesť transformáciu súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
