PS: Po ďalšom incidente na železniciach musí minister Ráž okamžite odstúpiť
- DNES - 16:54
- Bratislava
Slovensko sa za Ficovej vlády rozpadá, varuje Michal Šimečka.
Ďalší mimoriadne nebezpečný vlakový incident medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom je len ďalším dôkazom rozpadu fungovania štátu pod vedením súčasnej vlády. Vyhlásil to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) musí podľa neho preto okamžite odstúpiť.
„Toto je desivé. Vlaky zastali možno 20 metrov od seba. Slovensko sa za Ficovej vlády prakticky rozpadá. Minister Ráž musí okamžite odstúpiť. Denne tu tisícky ľudí riskujú svoje životy pri tak banálnej veci ako je cesta vlakom,“ povedal Šimečka.
Podľa poslanca NR SR za PS Jána Hargaša ide o jasný dôkaz, že minister Ráž situáciu nezvláda a prijaté opatrenia nefungujú. „Po 14 rokoch Ficových vlád sú železnice v takom stave, že sa ľudia reálne boja nastúpiť do vlaku. A to nás čakajú obrovské presuny po krajine na vianočné sviatky. Dokedy chce Robert Fico (Smer-SD) a Ráž riskovať životy ľudí? Ak má Hlas ešte nejakú váhu v koalícii, bude ešte dnes trvať na Rážovom odvolaní,“ uzavrel Hargaš.
Opozícia zvoláva pre železničný incident mimoriadny výbor
Mimoriadne udalosti sa množia, systém zlyháva, varuje opozičné KDH.
Hargaš: Ministerstvo hospodárstva je po kybernetickom útoku paralyzované
Ministerstvo hospodárstva SR je po minulotýždňovom kybernetickom útoku paralyzované. Upozornil na to poslanec Národnej rady SR za opozičné PS Ján Hargaš.
Remišová: Minister Migaľ uzavrel netransparentný a nevýhodný nájom
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ uzatvoril nájomnú zmluvu na priestory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá je netransparentná a nevýhodná.
Erik Tomáš: V rámci reformy sociálnych služieb budú tri zdroje financovania
V rámci reformy sociálnych služieb budú tri zdroje financovania, a to cez štát formou príspevku na pomoc pri odkázanosti, cez zdravotné poisťovne a nakoniec cez vyššie územné celky.