Zrážka osobného a nákladného auta: Cesta zostala neprejazdná
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.
Správu aktualizujeme.
