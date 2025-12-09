  • Články
Zrážka osobného a nákladného auta: Cesta zostala neprejazdná

  • DNES - 16:48
  • Veľká Tŕňa
Zrážka osobného a nákladného auta: Cesta zostala neprejazdná

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
